STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Aktien-Marktbericht der Börse Stuttgart

Direkt vom Parkett: Milliardengewinne dank dieser Branche

Deutschland

Mit dem DAX ist in dieser Woche nicht gut Kirschen essen: Wagte sich der deutsche Leitindex in der letzten Woche noch in Richtung der Marke von 15.000 Punkten vor, rücken nach Verlusten von mehr als 2% nun vielmehr die 14.000 Punkte ins Blickfeld der Anleger. Angesichts weiterer Sanktionen der EU und der USA gegenüber Russland und damit verbundenen Konjunktursorgen sowie Ängsten vor einer zunehmenden Inflation trennten sich einige Anleger wohl von ihren Aktienbeständen. BASF

Mit weit über 1.500 Preisfeststellungen war die BASF-Aktie die am häufigsten gehandelte Aktie in Stuttgart. Zuletzt warnte der BASF-Vorstandsvorsitzende Dr. Martin Brudermüller vor den Folgen eines Importstopps von russischem Erdgas und Öl. Die Auswirkungen wären vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen existenzbedrohend. Auch die Produktion am größten BASF-Werk in Ludwigshafen wäre von Einschnitten betroffen. Daimler Truck

Auch die Aktie von Daimler Truck wurde in der abgelaufenen Handelswoche sehr rege in Stuttgart gehandelt. Mit einem Wochenverlust von über 8% gehört Daimler Truck zu den größten Verlierern im DAX. Erst am 21. März wurde Daimler Truck in den deutschen Leitindex aufgenommen. Aktuell ist der Nutzfahrzeughersteller im DAX mit 1,29% gewichtet.

International

Ihre Kursgewinne zu Wochenbeginn gaben die amerikanischen Indizes im weiteren Wochenverlauf wieder ab. Besonders der technologielastige Nasdaq 100 musste Federn lassen. Bereits im ersten Quartal schnitt der Tech-Index schlechter als der Dow Jones und der marktbreite S&P 500 ab. Zusätzlich sorgte die Veröffentlichung des Fed-Sitzungsprotokolls am Mittwoch für Kursverluste. Die Mitglieder der Notenbank diskutierten bei der Sitzung am 16. März über eine stärkere Erhöhung der Leitzinsen als die beschlossenen 25 Basispunkte. Im Gespräch war bereits eine Leitzinserhöhung von 50 Basispunkten. Doch aufgrund des Krieges in der Ukraine nahm die Fed vorerst davon Abstand. BioNTech

Die BioNTech-Aktie war die meistgehandelte Auslandsaktie in der abgelaufenen Handelswoche in Stuttgart. Eine israelische Studie zur zweiten Boosterimpfung von über 60-jährigen zeigt einen besseren Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung im Vergleich zu einer einmaligen Boosterimpfung. Doch bereits nach sechs Wochen ist durch die zweite Boosterimpfung kein besserer Schutz mehr festzustellen. Untersucht wurden die Daten von 1,2 Millionen Personen. Die BioNTech-Aktie konnte zu Wochenbeginn indes bis auf 170 Euro zulegen, bevor sie ihre Kursgewinne wieder abgab und bis in den Bereich von 150 Euro fiel. Tesla