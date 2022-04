TOP 3

10:00 Uhr, EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/22 (1. Veröffentlichung).

TOP 4

10:00 Uhr, EU: EZB Leistungsbilanz 02/22.

TOP 5

15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/22 (1. Veröffentlichung).

Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 22.04.2022 Zeit Land Relev. Termin 01:01 GBR Gfk Verbrauchervertrauen 01:30 JPN Nationaler VPI ex. Nahrungsmittel und Energie (Jahr) 01:30 JPN Nationaler CPI ex. frische Lebensmittel (Jahr) 01:30 JPN Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) 02:00 USA IWF Treffen 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Monat ) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze (Monat) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Jahr ) 09:15 FRA Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 09:15 FRA Markit PMI Gesamtindex 09:15 FRA Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09:30 DEU Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 09:30 DEU Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09:30 DEU Markit PMI Gesamtindex 10:00 EUR Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 10:00 EUR Markit PMI Gesamtindex 10:00 EUR Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 10:30 GBR Markit PMI Dienstleistungen 10:30 GBR Markit PMI verarbeitendes Gewerbe 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze (Monat) 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) 15:00 EUR Rede der EZB Präsidentin Lagarde 15:45 USA Markit PMI Dienstleistungen 15:45 USA Markit PMI Gesamtindex 15:45 USA Markit PMI Herstellung 16:30 GBR BoE Gouverneur Bailey Rede



