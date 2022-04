Trotzdem die russische Zentralbank heute überraschend den Leitzins gesenkt hat, wertet der Rubel weiter auf - und wird damit paradoxerweise ein echtes Problem für Putin! Denn Putin wollte eigentlich den Kollaps der russischen Währung aufgrund der westlichen Sanktionen verhindern mit seiner Forderung nach Bezahlung von russischem Gas in Rubel (bzw. der Zahlung in Euro oder Dollar und dann der Umwandlung). Die Fokussierung auf Rohstoffe in Kombination mit dem aufwertenden Rubel droht nun die "Holländische Krankheit" auszulösen: die russische Wirtschaft (mit Ausnahme der Rohstoffe) leidet unter der starken Währung (mehr Importe, weniger Exporte), die auch die Kosten der Produktion nach oben treibt. Hinzu kommt, dass eine starke russische Währung bedeutet, dass westliche Zahlungen für Gas und Öl weniger Rubel-Einnahmen für Putin bringen..