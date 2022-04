Liebe Lserinnen und Leser!

Die Party geht weiter bei EnWave. Dieses Mal mit der Verkündung von Rekord-Lizenzeinnahmen von Dritten und dem Reingewinn des Geschäftssegments REV™-Technologie im Rahmen der Q1 Zahlen für 2022. So verzeichnete das Segment der Vakuum-Mikrowellen-Maschinen und -Lizenzgebühren das vierte Quartal in Folge ein Umsatzwachstum bei Maschinenverkäufen und Lizenzeinnahmen, die mit 505.000 US-Dollar so hoch wie nie zuvor ausgefallen sind. EnWave konnte über ein positives konsolidiertes bereinigtes EBITDA Ergebnis in Höhe von 301.000 USD berichten und man ist auf dem besten Weg zu einem nachhaltig profitablen Wachstum. Die Bruttomarge für Q1 2022 betrug 43% im Vergleich zu 23% für Q1 2021 und stellt damit eine deutliche Verbesserung dar.

Quelle: EnWave

Auch im neuen Jahr sind die Maschinen von EnWave heiß begehrt!

So verkündet man Anfang März den Verkauf von einer zweiten 10kW REV™ Maschine an Nomad Nutrition für die Verdoppelung der Produktionskapazität für ihre Fertiggerichte.

Quelle: Enwave

Nomad hatte bereits 2018 eine lizenzpflichtige kommerzielle Lizenzvereinbarung mit EnWave unterzeichnet, und dieser zweite Auftrag ist ein Ergebnis des Wachstums von Nomad in Bezug auf Umsatz und Produktvertrieb.

Nomad nutzt die firmeneigene Trocknungstechnologie von EnWave, um eine Vielzahl von verzehrfertigen Mahlzeiten für begeisterte Abenteurer herzustellen. Das Unternehmen fördert einen gesunden, biologischen Lebensstil mit seinen Mahlzeiten, die sich an Rucksacktouristen, Wanderer, Bergsteiger, Jäger und alle, die unterwegs sind oder Übernachtungsausflüge unternehmen, richten.

Produktinnovationen für mehr Absatz im gebeutelten Segment NutraDried

Im Rahmen neuer Produkte und Absatzmärkte stellte EnWave auf der diesjährigen Natural Products Expo West seine neueste Innovation, Moon Cheese® Crunchy Cheese Sticks, vor. Moon Cheese® Crunchy Cheese Sticks sind das erste lagerfähige Käsesnackprodukt im Stangen- oder Puffed-Format, das zu 100 % aus echtem Käse besteht. Die neue Produktlinie hat mit 14-15 Gramm Eiweiß viermal mehr Protein als führende Marken, nur 3 Gramm Kohlenhydrate und 1 Gramm oder weniger Zucker pro Portion.

EnWave ist zu günstig Auch der Chart sieht interessant aus wenn man sich den Geschäftsverlauf anschaut der total konträr zum Chart ist:

Der Aufwärtstrend ist voll intakt, der Kurs bildet einen Boden aus und sollte bald nach oben drehen. Dann sind als erstes Kursziel 1,50 CAD drin und auf Sicht von 18 Monaten 2,50 CAD. Wären schicke Gewinne mit wenig Risiko.

