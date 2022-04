Aktien, die der Stagflation trotzen!

Seit Wochen und Monaten kommen sie kaum hinterher, ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum immer wieder an die sich schnell ändernde Realität anzupassen. Jüngstes Beispiel: Der Sachverständigenrat ("Wirtschaftsweisen") als Beratergremium der Bundesregierung erwartet aktuell nur noch ein BIP-Wachstum von 1,8 Prozent. Im vergangenen November hatten die Experten noch mit einem Plus von 4,6 Prozent gerechnet. Damit befinden sie sich in guter Gesellschaft, denn in den vergangenen Tagen hatten bereits andere Volkswirte ihre Prognosen nach unten korrigiert.

Geringes Wachstum, hohe Inflation – es droht eine Stagflation

Gleiches gilt für die Erwartungen in Bezug auf die Inflation. Hatten die Volkswirte vor dem russisch-ukrainischen Krieg noch mit durchschnittlich 3,6 Prozent Inflation gerechnet, so hat die Realität sie auch in diesem Punkt regelrecht überrollt. Die Verbraucherpreise sind laut einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamts um 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen und damit so stark wie noch nie im wiedervereinigten Deutschland. Ähnlich hoch wie im März war die Inflationsrate in den alten Bundesländern zuletzt im Herbst 1981, als infolge der Auswirkungen des Ersten Golfkrieges die Mineralölpreise ebenfalls deutlich geklettert waren. Übrigens: Im Euroland liegt die Inflationsrate sogar schon bei 7,5 Prozent.

Als Konsequenz aus schwachem Wachstum und hoher Inflation stehen wir jetzt vor einem eher exotischen Szenario – der Stagflation. Oft gehen Inflation und steigende Wirtschaftsleistung Hand in Hand. Genau andersherum sieht es bei deflationären Tendenzen aus, bei denen die Wirtschaft oft schwächelt. Doch die Stagflation kombiniert nun einmal die Stagnation der Wirtschaft mit einer hohen Inflation.

Und die hier erreichten Werte müssen noch nicht das Ende sein. Die Wirtschaftsweisen können sich eine Preissteigerung von um die 10 Prozent vorstellen. Das hat reale Hintergründe. Die Energie- und Lebensmittelpreise steigen weiter. Viele Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften werden jetzt Lohnforderungen stellen, mit denen zumindest ein Großteil dieser inflationären Entwicklung aufgefangen werden soll, damit im eigenen Portemonnaie das Loch nicht allzu hoch ausfällt. Und wenn sich das erst verstetigt – denn eine einmal ausgesprochene Lohnerhöhung nimmt man normalerweise nicht mehr zurück, dann ist ein solcher inflationärer Impuls nachhaltig. Und das ist zunächst einmal vor allem für die Anleiheinhaber ziemlich hässlich.