Nach ihrem Kursrückgang auf bis zu 135,55 Euro vom 7.3.22 konnte sich die Deutsche Börse-Aktie bislang eindrucksvoll erholen. Nach einem neuen 12-Monatshoch bei 169,55 Euro vom 6.4.22 startete die Aktie bei 168,10 Euro in die neue Handelswoche.

Wegen der anhaltend regen Handelstätigkeit und der Erwartung positiver Zahlen für das erste Quartal bekräftigten Experten in ihren neuesten Analyse mit Kurszielen von bis zu 192 Euro (Jefferies & Company) ihre Kauf- oder Halteempfehlungen für die Deutsche Börse-Aktie. Kann die Aktie ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen auf 175 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 170 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis bei 170 Euro, Bewertungstag 17.6.22, BV 0,1, ISIN: DE000DFL8YX0, wurde beim Aktienkurs von 168,10 Euro mit 0,55 - 0,56 Euro gehandelt.

Wenn die Deutsche Börse-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 175 Euro zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,75 Euro (+34 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 160,13 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 160,13 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH9W227, wurde beim Aktienkurs von 168,10 Euro mit 0,91 – 0,95 Euro quotiert.

Kann sich die Deutsche Börse-Aktie auf 175 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,48 Euro (+56 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 156,017 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 156,017 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD3FQS1, wurde beim Aktienkurs von 168,10 Euro mit 1,41 – 1,43 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Börse-Aktie auf 175 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,89 Euro (+32 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.