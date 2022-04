Faktisch hat die Fed den Märkten nun wiederholt klar gemacht: die Vermögenspreise müssen sinken, weil nur so die massive Inflation bekämpft werden kann. Bill Dudley, Ex-Chef der New Yorker Fed, hat es am Deutlichsten ausgesprochen: die Märkte sollten "kooperieren", was übersetzt bedeutet: ihr sollt und werdet Geld verlieren, weil die Preise für Aktien und Immobilien sinken werden! Inzwischen haben die großen "Dickfische" wie die Bank of America und ihre großen institutionellen Kunden die Botschaft der Fed offenkundig verstanden! Ebenso die Anleihemärkte: die Renditen steigen heute morgen weiter, die 10-jährige US-Rendite fast bei 2,8%. Heute wieder Aussagen zahlreicher Fed-Mitglieder vor den morgigen US-Daten zur Inflation..

