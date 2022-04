Es ist fast zwei Jahre her, dass Tesla (WKN A1CX3T) Pläne vorstellte, selbst in die Lithiumproduktion einzusteigen. Jetzt signalisierte Konzernchef Elon Musk, wie für ihn üblich via Twitter, dass der weltweit führende Elektromobilproduzent diese Pläne tatsächlich in die Tat umsetzen könnte, da der Lithiumpreis – und damit die Kosten für Tesla – ein „verrücktes“ Niveau erreicht hätten.

Der Lithiumpreis mag im Vergleich zu anderen im Bereich Automobile und Elektromobile benötigten Metallen wie Nickel und Palladium weniger von den durch die russische Invasion in die Ukraine ausgelösten Turbulenzen betroffen sein. Er befindet sich aber bereits angesichts der steigende Nachfrage, von der allgemein erwartet wird, dass sie nur noch zunehmen wird, seit Längerem im Rallye-Modus und ein Index der Branchenexperten von Benchmark Mineral Intelligence ist allein im vergangenen Jahr um fast 490% gestiegen, wie Medien berichteten.

China, führend in der Lithiumproduktion und Verarbeitung und der größte Markt für Elektromobile weltweit, hat bereits vor einiger Zeit den Mitgliedern seiner Lieferkette für Elektromobilbatterien mitgeteilt, dass man wolle, dass der Lithiumpreis wieder auf ein nachhaltiges Niveau zurückkehrt. Der rasante Anstieg des Lithiumpreises lasse die Kosten der Hersteller steigen und drohe so, die Endkundennachfrage zu beeinträchtigen, hieß es.

Lithium als Element ist nicht knapp und in den verschiedensten Regionen der Welt zu finden. Problematisch ist ein Ausbau der Produktionskapazitäten, der mit dem erwarteten Nachfrageanstieg mithalten kann sowie die Kapazitäten zur Umwandlung des Rohstoffes in batteriefähige Materialien.

Natürlich profitieren von der dramatischen Preisentwicklung zuvorderst die Lithiumproduzenten, doch auch die Juniors und Junior-Explorer der Branche rücken mehr und mehr in den Fokus der Branche oder sind dies bereits. Spannende Unternehmen, die wir auf goldinvest.de beobachten sind zum Beispiel Ion Energy (WKN A2QCU0 / TSXV ION) mit vielversprechenden Projekten in der Mongolei – also vor der Haustür des chinesischen Marktes – sowie Portofino Resources (WKN A2PBJT / TSXV POR).

Portofino steht kurz vor Beginn der Bohrungen auf dem argentinischen Yergo-Projekt im Lithiumdreieck Südamerikas, wo man mit Proben bereits Lithium nachgewiesen hat. Zudem schloss das Unternehmen vor Kurzem einen Deal mit Recursos Energeticos Y Mineros De Salta S.A. (REMSA), der staatlichen Bergbaugesellschaft der argentinischen Provinz Salta, ab, der Portofino die Option gewährt, sich eine Mehrheitsbeteiligung an zahlreichen Lithiumkonzessionen zu sichern, die REMSA verwaltet!

Wir werden diese und andere spannende Lithiumgesellschaften sowie den Sektor insgesamt weiter genau beobachten.

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren - https://goldinvest.de/newsletter

GOLDINVEST auf LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/goldinvest-de/

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien sowohl der Portofino Resources als auch der ION Energy halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine Auftragsbeziehung mit den Unternehmen über welche im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird, was ebenfalls einen Interessenkonflikt darstellt. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Portofino Resources und ION Energy nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.