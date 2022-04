Allzeithoch im Frühjahr 2017. 67 Euro. Dann ließen Short-attacken die Aktie abstürzen. Im Oktober 2020 notierte die Beteiligungsgesellschaft im Tief nur noch mit 12 Euro. Seither verdoppelte sich der Kurs wieder auf aktuell 24 Euro. Eine günstige Einstiegsgelegenheit? – Wir sprechen mit Matthias Täubl. In dem boomenden Markt für Mergers & Acquisitions sind Billionen Euro unterwegs, es bieten sich für die Münchener viele Gelegenheiten. Wie uns Täubl berichtet, führte Aurelius seit Anfang Januar fünf Add-On-Akquisitionen durch und vier Co-Investments. Ein Exit war auch dabei. Aurelius versilberte die AKAD University mit Sitz in Stuttgart zum Preis von 45 Millionen. Wie uns Täubl wissen läßt, verdient Aurelius an diesem Deal das 15fache des eingesetzten Kapitals! Unternehmenslenker Täubl erläutert uns einen Strategiewechsel. Ursprünglich trat Aurelius als „Sanierungsspezialist“ in Erscheinung. Mittlerweile liegt der Fokus auf Abspaltungen von Randbereichen von Großkonzernen. Die Kaufkobjekte können durchaus unterdurchschnittlich profitabel sein, aber nicht defizitär. Ziel von Aurelius ist es dann, die Gewinnrendite von wenigen Prozentpunkten auf vielleicht 10% hochzuschrauben. Die soeben vorgelegte Bilanz für 2021 zeigt, die Geschäfte laufen gut! Der operative Gewinn (Ebitda) sprang um 50% auf 250 Millionen. Der annualisierte Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsfeldern erreichte 2,7 Milliarden. Durch die gute operative Entwicklung der Konzernunternehmen und der erfolgreichen Exits der letzten Monate schwoll die Kasse an auf üppige 444 Millionen. Die Aktionäre sollen von diesem Geldregen profitieren. Der Vorstand schlägt eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro vor. Ausschüttungsrendite satte 6,3%! Darüber hinaus profitieren Anteilseigner von einem Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 30 Millionen Euro. Es gibt gute Gründe die Aktie jetzt zu kaufen. Auch der Nettovermögenswert von 35,26 Euro je Aktie spricht dafür. Kursabschlag etwa ein Drittel. Stichtag für den NAV war allerdings der 31.12., Aurelius berichtet darüber quartalsweise. Fazit: Die Geschäfte laufen gut, die Aktie sollte davon profitieren.