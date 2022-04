Insgesamt verfolgt Coca-Cola einen langfristigen Aufwärtstrend, sehr markant hat sich dabei eine Handelszone zwischen 43,20 und 60,13 US-Dollar eingebürgert. Seit Sommer 2020 herrscht wieder ein untergeordneter Aufwärtstrend und brachte Notierungen von zuletzt 63,02 US-Dollar im März hervor. Nach einem kurzzeitigen Rücksetzer zurück auf das markante Unterstützungsniveau um 57,50 US-Dollar ging es in den letzten Tagen wieder steil aufwärts, derzeit notiert Coca-Cola bei 63,83 US-Dollar und somit oberhalb der laufenden Trendkanalbegrenzung. Ein derart bullisches Chartbild könnte infolgedessen bei weiteren Kurssteigerungen sogar eine Beschleunigung mit sich bringen.

Kursschwankungen einplanen!

Trotz des vergleichsweise sauberen Ausbruchs über die obere Trendkanalbegrenzung dürfte es nicht ohne erhöhte Volatilität in der Coca-Cola-Aktie zugehen, oberhalb von 64,00 US-Dollar wächst die Wahrscheinlichkeit auf weitere Zugewinne an 65,73 und darüber 67,03 US-Dollar spürbar an. Anschließend allerdings sollte mit einem Pullback zurück auf den Aufwärtstrend gerechnet werden. Langfristig könnte ein Ziel in der Aktie des Getränkeherstellers sogar um 72,00 US-Dollar liegen. Ein eindeutig negatives Signal würde sich unterhalb von 61,30 US-Dollar einstellen, dies wäre verbunden mit Rücksetzern auf 57,50 US-Dollar und den dort verlaufenden 50-Wochen-Durchschnitt. Ein derartiger Verlauf würde allerdings von einem klaren Fehlsignal sprechen.