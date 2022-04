Darum investieren Frauen anders als Männer

Wie unterscheiden sich Männer und Frauen?

Männer und Frauen unterscheiden sich grundlegend beim Investieren. Frauen sind von Natur aus sicherheitsbewusster und agieren wesentlich vorsichtiger an den Börsen. Das führt im Normalfall zu höheren Anleihenquoten als bei Männern, die auch in Bezug auf neue Anlageklassen (z.B. Kryptowährungen) wesentlich offener sind.

Doch nicht nur bei der Asset-Wahl unterscheiden sich Frauen von Männern. Auch das Anlageverhalten ist anders – und sogar von Vorteil. Frauen handeln wesentlich weniger als Männer. Eine Studie der Consorsbank aus 2019 fand heraus, dass Männer durchschnittlich doppelt so oft traden wie Frauen. Mehr Rendite erzielen sie dadurch nicht, aber sie zahlen mehr Gebühren. Am Ende des Tages profitieren nämlich nur die Broker von diesem hin-und-her.

Buy-and-Hold ist eine Anlagephilosophie, die viele Vorteile hat. Frauen sind besser darin, Anlagen zu halten und reagieren weniger emotional auf turbulentes Börsenwetter.

Frauen bleiben zurückhaltend – das sind die Gründe

Aus zahlreichen Studien und Umfragen konnten wir Gründe dafür herleiten, dass Frauen bezüglich des Themas Investieren im Vergleich zu den Männern weiterhin zurückhaltend bleiben. Zum einen geben viele Frauen an, dass sie sich aufgrund von fehlendem Finanzwissen nicht trauen, in bestimmte Produkte zu investieren. Aus dem Grund parken sie ihr Geld lieber auf zinslosen Sparkonten bei der „vertrauten“ Hausbank. Kaufkraftverluste durch Inflation werden hingenommen.

Auch das Einkommen spielt eine entscheidende Rolle. Es herrscht in Deutschland noch vielerorts der Mythos, dass sich Vermögensaufbau erst ab bestimmten Sparraten lohnt. Viele Frauen gaben an, dass sie ein zu niedriges Einkommen erzielen, um an der Börse aktiv zu werden. Es lohnt sich jedoch, auch ab kleinen Beträgen zu investieren. Wer über einen Zeitraum von 30 Jahren jeden Monat 25 Euro zu sechs Prozent investiert, verfügt am Ende des Anlagezeitraumes über ein Kapital von knapp 25.000 Euro – damit lässt sich zumindest ein Teil der drohenden Rentenlücke schließen.

Frauen haben im Vergleich zu Männern außerdem ein erhöhtes Risikobewusstsein und setzen bei Finanzprodukten mehr Wert auf Sicherheit. Während Männer über hohe Aktienquoten verfügen, setzen Frauen auf ausgewogenere Anlagestrategien mit hohen Anleihenquoten. Das erhöhte Risikobewusstsein spiegelt sich auch im fehlenden Vertrauen in Finanzprodukte und Berater.

Es gibt mit Sicherheit noch weitere Gründe, weshalb die Diskrepanz zwischen Frauen und Männern derart groß ist - wichtig ist, dass wir dafür sorgen, dass diese in Zukunft kleiner wird. Wir glauben, dass mit einer Integration von Finanzbildung in das Schulsystem ein großer Beitrag geleistet werden kann.

Rentenlücke von Frauen ist wesentlich höher

Die gesetzliche Rente von Frauen ist im Bundesdurchschnitt wesentlich kleiner als bei Männern. Sie erhalten während ihres Berufslebens im Schnitt über 20 Prozent weniger Bruttogehalt als Männer – und das teilweise für den gleichen Job. Auszeiten wegen Schwangerschaft bremsen den Aufstieg in der Karriereleiter vieler Frauen. Dadurch sinkt auch deren Chance, langfristig höhere Gehälter zu erzielen. Infolgedessen sinken auch die Rentenbeiträge und logischerweise der Rentenanspruch.

Der durchschnittliche Nettolohn von Frauen liegt bei 2.062 Euro, der von Männern bei 2.577 Euro. Die Rentenlücke von Frauen liegt bei über 800 Euro. Männer haben im Alter wesentlich weniger Probleme, ihren Finanzbedarf zu decken. Das führt dazu, dass Frauen grundsätzlich früher anfangen sollten zu investieren, um diese Finanzlöcher im Ruhestand zu stopfen.

Aufgrund der Zurückhaltung bei der privaten Altersvorsorge sind viele Frauen in der Rentenzeit von Altersarmut bedroht. Auch steigt durch den finanziellen Nachteil – in vielen Fällen - die Abhängigkeit von Männern.

So helfen wir bei der Schließung von Rentenlücken

Wir bei easyfolio bieten Frauen und Männern eine bequeme Alternative zum eigenen Porfolioaufbau. Mit unseren easyfolios investieren Sie in global gestreute ETF-Portfolios und lassen Ihren Vermögensaufbau von uns steuern.

Unsere Sparpläne sind bereits ab 10 Euro investierbar und können flexibel angepasst werden. Je früher Sie Ihren Vermögensaufbau starten, desto mehr profitieren Sie vom Zinseszinseffekt und desto weniger finanziellem Stress sind Sie im Alter ausgesetzt. Wir helfen Ihnen dabei.