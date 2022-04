Wir haben für Sie die Top-Titel zusammengestellt, die zurzeit von der Deutschen Bank, der Bank of America und der Bernstein Bank als Rendite-Favoriten der nächsten Monate geführt werden:



Aktien-Favoriten der Deutschen Bank



Die Deutsche Bank, eine von drei Wall Street-Größen, nennt laut CNBC folgende Aktien, die nach Meinung der Banker in den nächsten Wochen einen Kauf wert seien:



Der Sportartikelhersteller Nike sei für die Deutsche Bank gut positioniert, um angesichts seiner "erstklassigen digitalen Fähigkeiten" Marktanteile zu gewinnen. Die Banker glauben, dass der Kurs um über 35 Prozent – ausgehend von den Kursen am 7. April 2022 – nach oben schießen könnte.



Bei Charles Schwab, einem Unternehmen für Finanzdienstleistungen, erwarte die Deutsche Bank mehr Profite durch steigende Zinssätze. Das Kursziel der Bank markiert eine Steigerung von 50 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom 7. April.



Beim Autoteilehersteller Aptiv sei die Deutsche Bank der Ansicht, dass der starke Kursrückgang der Aktie in diesem Jahr eine "überzeugende Gelegenheit biete, in eine der stärksten langfristigen Entwicklungen im Automobilsektor zu investieren", so CNBC. Aptiv könne 2022 solide Ergebnisse liefern. Kurse von über 43 Prozent plus gegenüber dem Schlusskurs vom 7. April seien möglich.



Zu den Lieblingen der Deutschen Bank gehöre zudem Abiomed, ein Hersteller von Medizinprodukten. Laut den Investmentbankern habe Abiomed ein hohes Inlandsengagement, einfache Versorgungsketten und besondere Wachstumschancen – Aufwärtspotential kursseitig von über 29 Prozent möglich.



Der Chiphersteller Qualcomm, der nach Ansicht der Deutschen Bank ein "attraktives Gleichgewicht aus solidem Wachstum und angemessener Bewertung" biete, falle ebenfalls in die Kategorie Top-Aktien für die nächsten Wochen. Positiv seien das anhaltende Umsatz- und Gewinnwachstum pro Aktie und die wachsenden Margen – Kursziel: Plus 13,7 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am 7. April.



Aktien-Favoriten der Bank of America



Den Immobiliendienstleister BNP Paribas schätze die Bank of America aufgrund ihres "defensiven Profils". Des Weiteren überzeuge BNP Paribas mit einer steigenden Rentabilität und den Aussichten der Kapitalrendite.



Das britische Ölunternehmen Harbour Energy zähle gleichwohl zu den Favoriten der Bank of America. Harbour Energy sei ein Top-Profiteur der gestiegenen Öl- und Gaspreise.



Der finnische Ölraffineriekonzern Neste stehe zudem auf der Liste der Bank of America als "Marktführer" in einem "hochprofitablen" und wachsenden Segment für erneuerbaren Diesel.



Und das Luxusgüterunternehmen Richemont überzeuge die Bank of America aufgrund der überdurchschnittlichen Performance im Schmucksegment.



Aktien-Favoriten der Bernstein-Bank



Im Ranking der deutschen Privatbank Bernstein: Der Schweizer Pharmariese Roche. Roche werde als neuer Wachstumstreiber unterschätzt, meint Bernstein laut CNBC.



Bernstein habe das pharmazeutische Unternehmen Novo Nordisk gewählt, weil die Wachstumsaussichten beständig seien, die Renditen zu den besten der Branche gehörten und die Margen robust seien. Die wachsende Pipeline des Unternehmens sei derzeit unterschätzt, so Bernstein laut CNBC.



Bernstein favorisierte zudem das britische Bergbauunternehmen Anglo American. Grund dafür sei der kurzfristige Volumenzuwachs bei Kupfer, das starke Engagement im Platin-Sektor und die "langfristig positive Nachfrageentwicklung aufgrund der entscheidenden Rolle von Platin in der Wasserstoffwirtschaft."



Außerdem in Bernsteins Liste: das spanische Energieunternehmen Repsol. Die Bank meint, die Aktie sei "zu billig ... insbesondere für ein Unternehmen, das gut abgesichert ist, um die aktuelle makroökonomische Stärke zu nutzen, aber auch um in Zukunft sich neu ambitioniert im Bereich Dekarbonisierung zu positionieren."



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion