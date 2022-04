Amazon scheitert mit Boden

Seit Sommer 2020 kommt Amazon praktisch nicht vom Fleck und schwankt zwischen den Kursmarken von 2.871 und 3.773 US-Dollar grob seitwärts. Der letzte untergeordnete Abwärtstrend konnte zwar Mitte März zur Oberseite erfolgreich aufgelöst werden, allerdings reiche die Kraft der Käufer lediglich für ein Verlaufshoch von 3.416 US-Dollar. Zwar konnte kurzzeitig der 50-Wochen-Durchschnitt und damit die Triggermarke für den Abschluss des Bodens aus dem ersten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden, in der abgelaufenen Handelswoche ging es aber wieder unter dieses wichtige Niveau zurück. Das nährt nun die Annahme eines Fehlausbruchs, was sich in weiteren Abschlägen manifestieren könnte.

Konjunktursorgen belasten

Angesichts steigender Zinsen, einer galoppierenden Inflation und eines sich eintrübenden Marktumfeldes könnte die Amazon-Aktie ebenfalls unter die Räder geraten, bereits vorbörslich sind deutliche Abschläge zu verzeichnen. Kurzfristige Ziele lassen sich dann bei 2.993 und darunter auf der zentralen Unterstützung von 2.871 Dollar für das Papier ableiten. Ein kurzfristiges Investment wäre hierbei möglich. Um die Sachlage doch noch in bullische Gefilde zu drehen, müsste mindestens einen Anstieg über 3.415 Punkte gelingen, dies könnte im Anschluss Zugewinne an 3.549 und darüber 3.773 US-Dollar freisetzen.