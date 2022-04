Interview mit Armi Adnani in München während der Europaroadshow mit der Swiss Resource Capital AG:

Amerikanisches Uran wichtiger denn je!

US-Atomkraftwerke beziehen fast die Hälfte ihres verbrauchten Urans von staatlichen Unternehmen in Russland, Kasachstan und Usbekistan. Aufgrund des anhaltenden Kriegs zwischen Russland und der Ukraine, besteht auch im Uran-Sektor, wie bei allen anderen exportierten Rohstoffen, die Gefahr von Preissteigerungen und Versorgungsengpässen aufgrund von Sanktionen.

Die Möglichkeit einer zumindest teilweise unabhängigen Versorgung der USA mit Uran wäre gegeben, da die Bundesstaaten Texas und Wyoming über große Uran-Reserven verfügen. Zudem gibt es in Australien und Kanada umfangreiche Uran-Vorkommen sowie Verarbeitungsanlagen.

Als führendes rein amerikanisches Uranunternehmen investiert Uranium Energy weiter in den Aufbau der nächsten Generation von kostengünstigen und umweltfreundlichen Uranprojekten, die auf globaler Ebene zu den Besten gehören sollen. Nach der Übernahme von Uranium One Americas verfügt UEC nun über zwei produktionsbereite "Hub and Spoke"-ISR-Plattformen mit Verarbeitungsanlagen in Wyoming und Südtexas. In Wyoming startet UEC die ‚Wyoming Hub and Spoke Plattform‘ mit Einreichung des S-K 1300 Technical Report Summary.

Quelle: UEC

Diese Anmeldung stellt die größte gemeldete S-K 1300 Uranressource in den Vereinigten Staaten dar, die die erworbenen Vermögenswerte von Uranium One Americas, Inc. mit dem Reno Creek Projekt von UEC kombiniert. Die Aufbereitungsanlage Irigaray ist dabei die zentrale Drehscheibe für sieben Satellitenprojekte im Powder River Basin und Great Divide Basin, von denen vier, darunter Reno Creek, vollständig genehmigt sind. Die gesamten gemessenen und angezeigten Ressourcen der Anlagen belaufen sich auf 62 Millionen Pfund Uran. Die gesamten abgeleiteten Ressourcen, die für die Anlagen gemeldet wurden, belaufen sich auf 7,1 Millionen Pfund Uran. Zusätzlich besteht noch erhebliches Potenzial für eine Ressourcenerweiterung auf über 100.000 Acres und historischen Ressourcen in Wyoming, dem produktivsten In-Situ-Rückgewinnungsgebiet für Uran in der westlichen Hemisphäre. Diese beträchtlichen genehmigten Wyoming-Ressourcen in Verbindung mit unseren in Texas genehmigten Projekten versetzen UEC in die Lage, die Wiederbelebung der Uranproduktion in den USA anzuführen.

Fazit:

Der neue Status von UEC als Amerikas führendes Uranunternehmen in Verbindung mit seinem physischen Uranprogramm wird den Energieversorgern das Vertrauen in die Fähigkeit geben, sowohl nationale als auch internationale Märkte beliefern zu können. Die beträchtlich genehmigten Ressourcen in Wyoming gepaart mit den in Texas genehmigten Projekten, versetzt UEC in die Lage, die Wiederbelebung der US-Uranproduktion anzuführen. In einer Zeit beispielloser geopolitischer Ereignisse und Risiken werden vollständig genehmigte und kostengünstige ISR-Projekte in den Vereinigten Staaten von entscheidender Bedeutung sein und sollten in Zukunft einen entscheidenden Vorteil darstellen.

Chart technisch siehts aus gut aus!

Wir sehen ein erstes Kurszile bei 9,50 USD und längerfristig durchaus 12-15 USD für UEC.

