Liebe Leserinnen und Leser!

Victoria Gold berichtet von Betriebsbeeinträchtigungen im ersten Quartal aufgrund des außergewöhnlich kalten Wetters. Weitere Einschränkungen kamen durch das sechswöchige Wartungsprogramm an den Zerkleinerungs- und Aufschichtungsanlagen zu Stande. Daher war die Goldproduktion im ersten Quartal 2022 wie erwartet saisonbedingt niedrig, da nur wenig Erz im Haufenlaugungsbecken aufgeschichtet wurde. Sie entsprach dem Niveau des ersten Quartals 2021. Die insgesamt abgebaute Tonnage war im ersten Quartal 2022 niedriger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, da das Unternehmen im Laufe des Jahres 2021 ausreichende Lagerbestände aufgebaut hat und daher ein weiterer Abbau von Erz nicht vorteilhaft war. Ebenso war der Abraumabbau geringer, was auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass im ersten Quartal 2022 weniger Abraum zu transportieren war als im ersten Quartal 2021. Die Abbauraten werden in den kommenden Quartalen steigen, da sich die Erzaufschichtung im Haufenlaugungsbecken beschleunigt.

Quelle: Victoria Gold

Sowohl der Goldgehalt als auch die metallurgische Gewinnung stimmen weiterhin gut mit dem Reservemodell von Eagle überein.

Die Reserven und Ressourcen bilden bei OceanaGold weiterhin eine solide Grundlage für das Unternehmen, da man die Goldproduktion in den nächsten drei Jahren stetig steigern wird. Das Untertagepotenzial bei Haile wächst mit der Einführung der angezeigten Ressource Palomino und den Investitionen in Explorations- und Ressourcenumwandlungsbohrungen. Sobald OceanaGold die unterirdische Infrastruktur bei Horseshoe entwickelt hat, wird man auch hier weitere Möglichkeiten zur Umwandlung von Ressourcen haben.

Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven beliefen sich insgesamt über alle Projekte auf 131 Mio. Tonnen mit 1,33 g/t Gold für 5,63 Mio. Unzen Gold, einschließlich 8,02 Mio. Unzen Silber und 0,15 Mio. Tonnen Kupfer, was einem Rückgang von 0,43 Mio. Unze Gold gegenüber dem Vorjahr entspricht, der hauptsächlich auf den Abbau zurückzuführen ist.

Quelle: OceanaGold

Die gemessenen und angezeigten Ressourcen, einschließlich der Mineralreserven, beliefen sich auf 199 Mio. Tonnen mit 1,43 g/t Gold für 9,13 Mio. Unzen Gold, einschließlich 14,4 Mio. Unzen Silber und 0,17 Mio. Tonnen Kupfer, ein Rückgang um 0,92 Mio. Unzen Gold im Vergleich zum Vorjahr, der hauptsächlich auf die Erschöpfung der Minen und eine Verringerung der Round Hill-Tagebauressourcen in Macraes, Neuseeland, zurückzuführen ist.

Quelle: OceanaGold

Absolutes Highlight ist die Ressourcensteigerung um 53% bei Wharekirauponga (WKP), die zeigt, dass WKP das Zeug zu einer hochwertigen Goldmine hat. Das Bohrprogramm 2021 bei WKP sah eine sehr hohe Umwandlungsrate von abgeleiteten Ressourcen in angezeigte Ressourcen vor, was zu einer beträchtlichen Erhöhung der angezeigten Ressourcen auf 640.000 Unzen Gold einschließlich 1,27 Millionen Unzen Silber führte. Das Bohrprogramm 2022 baut auf diesen außergewöhnlichen Ergebnissen auf und konzentriert sich auf die kurzfristige Erschließung von 1 Mio. Unzen bei WKP zur Unterstützung der anstehenden Vormachbarkeitsstudie.

Quelle: MAG Silver

Bedeutenden Fortschritte beim Bau der Verarbeitungsanlage Juanicipio mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag konnte MAG Silver im Rahmen der konsolidierten Finanzergebnisse 2021 bekannt geben. Wie der Betreiber Fresnillo mitteilte, wird das Projekt Juanicipio voraussichtlich im Rahmen des Budgets abgeschlossen und die Verarbeitungsanlage soll bis Ende 2022 auf 85 % bis 90 % der Anlagenkapazität hochgefahren werden. Die ursprünglich angestrebte Verarbeitungsrate der Kampagne von 16.000 Tonnen pro Monat erhöhte sich deutlich auf durchschnittlich 37.983 Tonnen pro Monat im vierten Quartal 2021 und auf durchschnittlich 44.963 Tonnen pro Monat in den ersten beiden Monaten des Jahres 2022. Sie liegt damit deutlich über den Erwartungen. Für das Gesamtjahr 2021 wurden 251.907 Tonnen mineralisiertes Material in den Anlagen von Fresnillo verarbeitet, wobei 2.974.524 zahlbare Unzen Silber, 5.975 zahlbare Unzen Gold, 1.065 Tonnen Blei und 1.519 Tonnen Zink produziert und verkauft wurden. Das ergibt einen Bruttogewinn von ca. 60 Millionen $. Im letzten Quartal 2021 konnten 113.950 Tonnen mineralisiertes Material verarbeitet werden, wobei 1.519.027 zahlbare Unzen Silber, 3.641 zahlbare Unzen Gold, 563 Tonnen Blei und 800 Tonnen Zink produziert und verkauft wurden. Damit erzielte Minera Juanicipio im Quartal einen Bruttogewinn von fast 31,8 Millionen $. Zum 31. Dezember 2021 verfügte MAG über Barmittel in Höhe von fast 56,8 Millionen $, während Minera Juanicipio über Barmittel in Höhe von ca. 19 Millionen $ auf einer 100%-Basis verfügte. Die geplanten Ausgaben für das Explorationsprogramm 2022 belaufen sich auf insgesamt 7 Millionen $. Die Programme zielen darauf ab, die abgeleiteten Mineralressourcen in der Zone Deep in angezeigte Mineralressourcen umzuwandeln und andere Teile des Konzessionsgebiets Juanicipio zu erkunden.

Fury Gold Mines beginnt mit seinem Explorationsbohrprogramm 2022 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Eau Claire im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec.

Quelle: Fury Gold Mines

Ziel des Programms ist die Erweiterung der hochgradigen Goldlagerstätte Eau Claire und die Weiterverfolgung der Entdeckung Percival. Das Bohrprogramm wird zunächst etwa 15.000 Meter umfassen und sich auf die Erweiterung der Ressource entlang des südöstlichen Randes der Lagerstätte Eau Claire, die Erweiterung der jüngsten Entdeckung im Zielgebiet Western Hinge und die weitere Überprüfung der Entdeckung Percival konzentrieren. Aufgrund der beeindruckenden Menge an technischen Arbeiten und Ergebnissen, die Fury in den letzten 18 Monaten erzielen konnte, ist das Vertrauen in die neusten Bohrziele noch viel größer und man kann mit tollen Bohrergebnissen rechnen.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

ANMELDUNG kostenlos zur 9. Deutsche Rohstoffnacht in Stuttgart und Eintritt INVEST 2022 – 20. Mai 2022 17.30 – 22.00 Uhr

https://www.deutsche-rohstoffnacht.com/

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1