Die Inflation geht durch die Decke und ein Ende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Zweistellige Steigerungsraten sind in greifbarer Nähe und eine Absicherung gegen die beschleunigte Geldentwertung ist gefragter denn je.



Der Incrementum Crypto Gold Fund (WKN: A2QPXT) bietet Anlegern ein diversifiziertes Portfolio, das aus Kryptowährungen, Gold, Silber und Minenaktien besteht. Die Smart Investor-Analyse bietet einen Blick in den Maschinenraum des Fonds, der von den Vertretern der Österreichischen Schule Ronald-Peter Stöferle und Mark Valek gelenkt wird.



Die Analyse erläutert u.a., welche Rolle die Optionsstrategie auf Minenaktien und die Diversifikation der Kryptowährungen im Fonds spielen.



Text: Smart Investor Redaktion