Die Inflation schießt durch die Decke - und was schlägt Christine Lagarde als Chefin der EZB vor? Sie will dafür sorgen, dass die Renditen der europäischen Staatsanleihen nicht weiter steigen - aber an der Bekämpfung der explodierenden Preise scheint sie weniger interessiert zu sein. Mit fatalen Folgen: denn die Selbstverstärkungs-Effekte der Inflation beschleunigen sich: Unternehmen horten Vorprodukte und erhöhen aufgrund ihrer gestiegenen Kosten die Verkaufs-Preise, dann folgt die Lohn-Preis-Spirale, weil die Konsumenten sonst noch weiter an Kaufkraft verlieren würden. Faktisch ist die Inflation eine gigantische Enteignung - und während die Fed wenigstens versucht, die Teuerung in den Griff zu kriegen, laviert die EZB weiter herum. Die Folgen dieser Politik der europäischen Notenbank werden katastrophal sein - es ist Zeit, dass wir die EZB abschaffen!

Hinweise aus Video:

1. „Wie kann Christine Lagarde nur so einen Unsinn reden!“ Sinn in Top-Form

2. Aktienmärkte in China brechen ein – die Gefahr der Null-Covid-Politik

Das Video "Inflation: Wenn ihr die EZB weiter machen laßt, dann.." sehen Sie hier..