Wienerberger Q1 EBITDA More Than Doubles to EUR 225 Million

(PLX AI) – Wienerberger Q1 revenue EUR 1,150 million, up 44%.Q1 EBITDA EUR 225 million, up 112%Wienerberger says second quarter expect to see a further increase in demandSays this continues to underpin our 2022 EBITDA guidance of EUR 750 - 770 …

