Die Bohrungen der so genannten Phase-2 konzentrieren sich auf die Goldentdeckung Gourbassi West North. Diese offene, 1,6 km lange Zone wurde bis in eine Tiefe von nur 35 Metern erprobt. Die Vererzung ist in der Tiefe offen und bis zu 90 Meter breit. Diese Goldzone scheint eines der größeren Goldsysteme auf der Lizenz von Desert Gold zu sein. Sie wurde bisher nur in begrenztem Umfang erprobt.

Der jetzigen Kapitalrunde war erst im Januar dieses Jahres eine Kapitalerhöhung vorausgegangen. Damals hat Desert Gold 1,67 Mio. CAD bei leicht höheren Konditionen (0,14 CAD mit 3 Jahres-Warrant bei 0,25 CAD) aufgenommen. In beiden Kapitalrunden zusammen hat das Unternehmen jetzt die 3 Mio. CAD aufgenommen, die schon im November vergangenen Jahres angekündigt worden waren. Das Geld kommt gerade rechtzeitig zur Bohrsaison in Mali.

Desert Gold Ventures Inc. ( TSX.V: DAU, FF: QXR2, OTCQB: DAUGF ) hat am vergangenen Freitag den Abschluss einer Kapitalrunde bekannt gegeben, die erst am Mittwoch zuvor bekannt gegeben worden war. Zur Geschwindigkeit kam die Effizienz: Statt der angekündigten 1,15 Mio. CAD hat Desert Gold in dieser schnellen Runde 1,4 Mio. CAD frisches Kapital aufgenommen.

Mit frisch gefüllten Kassen macht sich Desert Gold an die nächste Explorationsrunde auf seinem Goldprojekt in Mali.

