Fazit

Um von einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs an 1.169 und darüber an 1.363 US-Cents beim Weizen-Future zu profitieren, können Investoren beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VX7U5F setzen. Die mögliche Renditechance beliefe sich auf insgesamt 160 Prozent. Zwischenstationen im Schein wurden bei 2,01 und 3,80 Euro ausgerechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch den Bereich von vorläufig 1.032 US-Cents gemessen am Basiswert nicht überschreiten, woraus sich dann ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 0,76 Euroableiten tut. Allerdings dürfte es auch weiterhin sehr volatil an den Rohstoffmärkten zugehen, weshalb nur kleinere Handelspositionen in Erwägung gezogen werden sollten.