Zinn ist ein kritisches Metall, das für jeden Plan zur Dekarbonisierung und Elektrifizierung der Welt von entscheidender Bedeutung ist. In Europa ist das Angebot allerdings sehr gering. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage zusammen mit Verknappungen dazu führen wird, dass Zinn in absehbarer Zukunft ein anhaltendes Marktdefizit aufweisen wird.

First Tin ( WKN A3CWWW ) ist ein ethisches, zuverlässiges und nachhaltiges Zinnproduktionsunternehmen, das von einem Team renommierter Zinnspezialisten geleitet wird. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Zinnlieferant in konfliktfreien Ländern mit geringem politischem Risiko zu werden, indem es schnell hochwertige Zinnvorkommen mit geringen Investitionskosten in Deutschland und Australien erschließt. Das Risiko für die Vermögenswerte des Unternehmens wurde durch bereits durchgeführte, umfangreiche Arbeiten erheblich reduziert.

First Tin hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von drei Jahren zwei Zinnminen unter Anwendung der höchsten Umweltstandards in Betrieb zu nehmen und so eine gesicherte Versorgung zu gewährleisten, um die globalen Umwälzungen in den Bereichen saubere Energie und Technologie zu unterstützen.

Hier geht es zum Unternehmensvideo:





Ein ausführlicher Hintergrundbericht zu First Tin findet sich hier:

Deutsch-australische First Tin läutet Börsenglocke an der London Stock Exchange



