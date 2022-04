Die globale Expansion von Netflix schreitet voran und das Management beabsichtigt, Skaleneffekte auszunützen und die Gewinn-Marge weiter zu steigern. Diese Vorgehensweise hat ihren Anfangspunkt 2017, wo die Marge noch 7 Prozent betrug. Schon 2021 kletterte der Wert auf 21 Prozent. Die Marge sollte in den Folgejahren um rund 3 Prozent pro Jahr steigen, ohne die Qualität des Programminhalts und die Position als Marktführer im globalen Streaming-Markt zu gefährden. Vor der Veröffentlichung der Zahlen am 19. April belässt die US-Bank JPMorgan die Einstufung für Netflix auf "Overweight" mit einem Kursziel von 605 US-Dollar. Der Aktienkurs sollte bis zum finalen Bewertungstag am 20. Mai 2022 aber unterhalb der Knock-Out-Barriere des Optionsscheins bei 500 US-Dollar liegen.

Zum Chart

Netflix gehört trotz der Kurshalbierung seit Mitte November 2021 noch immer zu den großen US-Technologie-Aktien. Das Papier hat einen beispiellosen Selling Climax hinter sich. Die Aktie hat aus charttechnischer Sicht eine gute Chance auf einer Erholung in Richtung der Barriere bei 458 US-Dollar, was noch innerhalb der Obergrenze des Inline-Optionsscheins bei 500 US-Dollar liegt. Aktuell hat sich der Kurs nach der Bildung des partiellen Tiefs bei 330 US-Dollar am 14. März 2022 in die Mitte des Inline-Bereichs des Optionsscheins entwickelt. Die Unterstützung bei 285,65 US-Dollar markiert auch das Tief, welches im Zuge des coronabedingten Sell-Offs im März 2020 erreicht wurde.