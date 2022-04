Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 173,15 € , was eine Steigerung von +4,87% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

> MÄRKTE & KURSE | Am Montag wurden die US-Börsen zum Auftakt der Handelswoche erneut von der Aussicht auf steigende Zinsen und einer drohenden Konjunkturabschwächung aufgrund des Ukraine-Kriegs belastet. Außerdem nimmt wegen der Corona-Lockdowns in China die Wahrscheinlichkeit zu, dass sich die weltweite Lieferkettenproblematik noch verschärft. Die großen US-Indizes reagierten auf dieses Szenario mit signifikanten Abschlägen, wobei Technologietitel verstärkt unter Druck standen. Der Dow Jones gab 1,19 % auf 34.308 Punkte ab, während der S&P 500 den Handel mit einem Minus von 1,69 % bei 4.412 Punkte beendete. Der Nasdaq 100 schloss 2,35 % Prozent schwächer bei 13.990 Punkten. Am Nachmittag veröffentlicht das US-Arbeitsministerium die Verbraucherpreise für März. Der Markt erwartet einen Anstieg von über 8 %, was der Fed weitere Argumente für die Verschärfung der US-Geldpolitik liefern würde. An den deutschen Börsen steht heute außerdem der ZEW-Index für die Konjunkturerwartungen im Fokus, der um 11 Uhr veröffentlicht wird. Der Dax konnte sich diesem Belastungsszenario zur Eröffnung nicht entziehen und startete mit einem deutlichen Minus von 1,66 % bei 13.956 Punkten in den Handel. Schwächster Dax-Wert war die Deutsche Bank (-10 % auf 10,70 €), wo ein Investor seine Beteiligung in der Größenordnung von 5 % zum Verkauf stellt. Der Name wurde nicht genannt, aber die US-Vermögenverwalter Blackrock und Capital Group hielten bisher Beteiligung in dieser Größenordnung an der Deutschen Bank. Unsere weiteren Meldungen: