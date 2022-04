Nachdem sich BASF-Aktie nach ihrem Jahrestief bei 47,23 Euro vom März 2022 stabilisieren konnte, wurde sie danach innerhalb einer Bandbreite von 49 bis 56 Euro gehandelt. Die Veröffentlichung der über den Analystenerwartungen liegenden Quartalszahlen verhalfen dem Aktienkurs am 11.4.22 zu einem kurzfristigen Kursanstieg, der in weiterer Folge im allgemein schwachen Börsenumfeld bald wieder neutralisiert wurde. Erfüllen sich die Prognosen jener Experten, die die BASF-Aktie mit Kurszielen von bis zu 108 Euro (Bernstein Research) zum Kauf empfehlen, dann könnte sich die Aktie in den nächsten Monaten halbwegs stabil entwickeln.