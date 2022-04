„Rückblick: Die Volkswagen-Aktie näherte sich im März 2021 ihrem Allzeithoch bei 262,45 EUR stark an, drehte aber nach einem Hoch bei 252,20 EUR nach unten ab und befindet sich seitdem in einer Abwärtsbewegung. Am 02. Februar 2022 durchbrach die Aktie den wichtigen Unterstützungsbereich um 161,79 EUR und fiel auf ein Tief bei 131,30 EUR. Nach diesem Tief erholte sich der Wert zwar wieder, scheiterte aber am alten Unterstützungsbereich um 161,79 EUR. Zuletzt fiel die Aktie bereits unter die kleine Unterstützung bei 155,72 EUR, die Unterstützung bei 150,08 EUR hielt zunächst noch.

Ausblick: Die Volkswagen-Aktie steht kurz vor einer weiteren Verkaufswelle. Diese könnte die Aktie in den nächsten Tagen und Wochen in Richtung des Tiefs aus dem März 2022 bei 131,30 EUR führen. Ein Rückfall bis ca. 122,96 EUR ist ebenfalls möglich. Damit sich das Chartbild wieder aufhellt müsste die Aktie zunächst über 155,72 EUR und dann über 161,79 EUR ausbrechen. Erst mit einem Ausbruch über diese Widerstände ergäbe sich Potenzial für eine Erholung in Richtung 195,14 EUR und ca. 213 EUR.“

Gibt die VW Vz.-Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 149,14 Euro notierte, in den nächsten Wochen tatsächlich auf 131,30 Euro nach, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Put-Optionsschein mit Strike bei 140 Euro

Der BNP Paribas-Put-Optionsschein auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis 140 Euro, Bewertungstag 17.6.22, BV 0,1, ISIN: DE000PD0ZNX9, wurde beim VW Vz.-Aktienkurs von 149,14 Euro mit 0,90 – 0,91 Euro gehandelt.

Gibt die Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 131,30 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 1,43 Euro (+57 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 167,558 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Put auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 167,558 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH7CX18, wurde beim VW Vz.-Kurs von 149,14 Euro mit 1,91 – 1,92 Euro taxiert.

Wenn die VW Vz.-Aktie in nächster Zeit auf 131,30 Euro nachgibt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts auf 3,62 Euro (+88 Prozent) erhöhen – sofern die VW Vz.-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vz.-Aktien oder von Hebelprodukten auf VW Vz.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.