Eine toxische Mischung aus Konjunktursorgen, hohen Inflationsraten, steigenden Zinsen und dem Ukraine-Krieg sorgt momentan für schlechte Stimmung an den Börsen. M. M. Warburg-Chefvolkswirt Carsten Klude hatte gestern bei W:O TV erklärt, dass es für Anleger aktuell "ein ganz, ganz schwieriges Umfeld" sei.

Sparkojote Thomas Kovacs investiert momentan "in solide Aktien wie Apple, Coca-Cola, Nestlé, oder in breit diversifizierte ETFs wie den 'Vanguard FTSE All World' ". Wegen der derzeit hohen Inflationsrate, "die uns sicherlich noch eine Weile begleiten wird", versuche er insbesondere "eine zu hohe Cash-Quote zu vermeiden".