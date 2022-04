Wir haben Peter Thilo Hasler, Gründer und Analyst von Sphene Capital, gefragt, was Anleger bei der Wahl von ETFs und Fonds beachten sollten. Welche Unterschiede und Risiken gibt es? Haslers meinungsfreudige Antwort im vollen Wortlaut:



wallstreet:online: Sind Sie Fan von ETFs oder aktiv gemanagten Fonds?



Peter Thilo Hasler: ETFs sind die perfekte Form der Kapitalanlage für Menschen, die wenig Zeit haben, sich mit der Kapitalanlage im Allgemeinen zu beschäftigen. Und für Menschen, die einem bestimmten regionalen oder sektoralen Trend folgen wollen, sich aber nicht in die einzelnen Werte einarbeiten können. Wer sich also beispielsweise an Wasserstoff als Zukunftstechnologie oder an Thailand als Wachstumsregion beteiligen möchte, sollte seinen Anlagebetrag möglichst breit streuen, was am besten über ETFs gelingt.



Aktiv gemanagte Fonds sind dann zu bevorzugen, wenn der Fondsmanager über einen längeren Zeitraum bewiesen hat, dass er gegenüber passiven Anlageformen oder seiner Benchmark eine Outperformance erzielen konnte.



wallstreet:online: Grundsätzlich: Was ist der Hauptunterschied zwischen ETFs und aktiv gemanagten Fonds?



Peter Thilo Hasler: Die ursprüngliche Idee war, dass ETFs einen Index mit geringstmöglichen Kosten abbilden. Die ersten ETFs hatten also den Dow Jones, MSCI World oder den DAX als Vorlage. Bei Kosten, die nur einen Bruchteil der Kosten von passiven Aktienfonds betrugen, hatten letztere schnell keine Daseinsberechtigung mehr. Mit wachsendem Erfolg und steigendem Wettbewerbsdruck haben ETF-Betreiber jedoch immer neue Indizes kreieren müssen, um sich vom Wettbewerb abzugrenzen. Damit wurden auch zum Teil sinnlose Indizes kreiert, deren Existenzberechtigung sich eher aus Marketinggesichtspunkten ableiten lässt.

Bei einem aktiv gemanagten Fonds "bezahlt" der Anleger einen Fondsmanager und dessen Team, damit dieser gegenüber einer vereinbarten Benchmark eine bessere Performance erzielt. Da die Fondsmanager nicht alle Aktien kennen können, sind sie normalerweise auf bestimmte Themen oder Regionen fokussiert, zum Beispiel auf den deutschen Mittelstand. Wenn ein Fondsmanager diese Werte gut kennt und bewerten kann, ist eine deutlich bessere Performance möglich, als wenn ein Anleger nur einen Index kauft.