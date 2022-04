Die langfristige Entwicklung der Microsoft-Aktie ist beispiellos, vor wenigen Jahren noch notierte der Wert unter 100,00 US-Dollar. Seit 2018 hat sich die Rallye allerdings deutlich beschleunigt, in der Corona-Pandemie kam es zu regelrechten Auswüchsen auf ein Verlaufshoch von 349,67 US-Dollar in dem Papier. Diese Übertreibung wurde schließlich mit dem Bruch der Unterstützung von 320,00 US-Dollar begonnen sukzessive abgebaut zu werden, in diesem Jahr kam es bis Anfang März zu Abschlägen auf glatt 270,00 US-Dollar. Zwar konnte anschließend eine Erholung zurück über 315,00 US-Dollar gestartet werden, die jüngsten Marktturbulenzen zeigen aber fortwährendes Desinteresse der Investoren und damit einen fallenden Kurs bei Microsoft an.

Frische Jahrestiefs möglich

Solange der Bereich zwischen 270,00 und 280,00 US-Dollar erfolgreich verteidigt werden kann, bleibt die Microsoft-Aktie in einem neutralen Handelsbereich begrenzt durch 315,00 US-Dollar. Ein Bruch der Unterstützungszone aus Anfang dieses Jahres dürfte allerdings zu weiteren Abschlägen zunächst auf 263,17 und darunter womöglich noch 246,33 US-Dollar führen. Ein derartiges Szenario würde sich entsprechend gut für den Aufbau von kurzfristigen Short-Positionen anbieten. Auf der Oberseite müsste mindestens ein Kurssprung über 320,00 US-Dollar gelingen, damit ein Rücklauf zurück an die Rekordstände von 349,67 US-Dollar einsetzen kann.