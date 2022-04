Die Abspaltung von WarnerMedia durch AT&T und die anschließende Fusion mit Discovery wurde am Freitag abgeschlossen, um Warner Bros. Discovery zu gründen. Das fusionierte Unternehmen wurde am Montag an der Nasdaq unter dem Tickersymbol WBD gehandelt.

"Kurzfristig könnten die Aktien unter Verkaufsdruck seitens der AT&T-Aktionäre geraten, die AT&T-Aktien wegen der Dividende (die WBD voraussichtlich nicht zahlen wird) oder wegen des Engagements im Kommunikationsbereich (im Gegensatz zu einem Medienunternehmen) erworben haben", zitiert Barron’s den RBC Capital Markets-Analyst Kutgun Maral.

Diese Umstrukturierung der Aktionärsbasis könnte die WBD-Aktie in den nächsten Tagen unbeständig machen. Sobald diese kurzfristige technische Dynamik aber aus dem Weg geräumt ist, können sich Anleger laut Barron’s auf das langfristige Potenzial des kombinierten Medienunternehmens konzentrieren.

Wie der Rest der Branche liegt auch bei WBD der Schwerpunkt derzeit auf Streaming. Die Fusion vereint HBO Max und Discovery+, die Ende 2021 74 Millionen bzw. 22 Millionen Streaming-Abonnenten hatten, sowie zahlreiche Kabelfernsehkanäle und das Hollywood-Studio Warner Bros.

HBO Max ist wie Barron’s berichtet führend in der Monetarisierung im Streaming-Bereich und verlangt 10 US-Dollar pro Monat mit Werbung oder 15 US-Dollar ohne Werbung. Der Dienst startet in diesem Jahr in mehreren internationalen Märkten.

Bryan Kraft, Analyst der Deutschen Bank, bezeichnete WBD in einem Bericht vom Montag als seinen "Top Pick im Medienbereich". Er stuft die Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 48 US-Dollar ein. Zum aktuellen Kurs wäre das ein Plus von nahezu 94 Prozent.

Das Streaming-Geschäft ist zwar noch nicht profitabel, aber die Lizenzierung von Inhalten an andere Streaming-Anbieter und das kombinierte Kabelnetzsegment von WBD ist es. Durch die Fusion könnten die Gewinne in diesem Bereich trotz des anhaltenden Drucks durch die Kabelabschaltungen wieder wachsen, so Vijay Jayant, Analyst bei Evercore.

Jayant geht bei WBD von einem mittleren einstelligen Gewinnwachstum im Kabelsegment in den nächsten Jahren aus. Er stufte die Aktie am Montag von "Neutral" auf "Kaufen" hoch, mit einem Kursziel von 40 US-Dollar.

Der Titel wird derzeit von vier Analysten gecovert. Das durchschnittliche Kursziel liegt 88 Prozent über dem aktuellen Kurs von rund 25 US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion