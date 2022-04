"In einer normalen Rezession gehen Produktion und Nachfrage zurück, die Inflation sinkt. In dieser Art von Rezession, einer 'Kriegsrezession', sinkt die Produktion, während gleichzeitig die Kosten und die Inflation steigen", sagte David Roche, Präsident des Beratungsunternehmens Independent Strategy, gegenüber CNBC.

Roche rät von Aktien, die auf Hoffnung beruhen, ab. Anleihen sieht er ebenfalls kritisch, da diese wegen "weiter steigenden Zinsen noch viel verlieren". Stattdessen sollten Anleger seiner Ansicht nach auf Aktien setzen, die auf Erträgen, Dividenden und Geschäftsmodellen basieren, die man verstehen könne. Raushalten würde er sich allerdings aus Europa, da in dieser Region aufgrund des Krieges in der Ukraine das Rezessionsrisiko sehr hoch sei.

Infrage käme für Roche nur eine kurze Liste an Sektoren: "Ich würde alles besitzen, was mit Rohstoffen und Energie zu tun hat und ich würde Gold besitzen. … Der größte Teil meines Portfolios wäre so nah an diesen Vermögenswerten, wie es nur geht", zitiert ihn CNBC weiter.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion