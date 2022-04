Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere handeln: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Ask 8,52

Ask 8,52

Ask 10,24

Ask 10,24

Faktisch ist der Westen in einem Krieg mit Putin (Wirtschaftskrieg durch Sanktionen, indirekte Beteiligung durch Waffenlieferungen) - und Inflation ist ein entscheidendes strategisches Instrument in diesem Krieg! So hat Putin heute explizit klar gemacht: westliche Politiker würden durch die Sanktionen, die der Westen gegen Russland erlassen hat, durch Inflation zunehmend unter Druck kommen. Bereits vor Wochen hatte EU-Kommissionschefin von der Leyen die (damalige) Abwertung des Rubel und die dadurch bedingte Teuerung als taktisches Mittel gegen Russland bezeichnet. Heute die US-Verbraucherpreise, die "gemischt" ausfielen - aber zeigen, dass die Fed gar nicht anders kann als die Zinsen bei den nächsten beiden Sitzungen um jeweils 0,5% die Zinsen anzuheben. Ist daher die heutige Erleichterungs-Rally vor allem der Tech-Werte nachhaltig?

Faktisch ist der Westen in einem Krieg mit Putin (Wirtschaftskrieg durch Sanktionen, indirekte Beteiligung durch Waffenlieferungen) - und Inflation ist ein entscheidendes strategisches Instrument in diesem Krieg! So hat

Disclaimer