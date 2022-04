Gold als vermeintlich sicherer Hafen hat in den letzten Wochen für viele Anleger und Investoren deutlich an Attraktivität gewonnen. In Zeiten von eitel Sonnenschein und haussierender Aktienmärkte wird das Edelmetall gern einmal „links liegen gelassen“. Mittlerweile sind die Märkte mit einer Reihe von Risikofaktoren konfrontiert. Geopolitik, Inflations- und Zinssorgen und Bedenken hinsichtlich des (globalen) Wirtschaftswachstums (u.a. Lieferkettenprobleme) bilden eine veritable Drohkulisse und verhageln den Investoren in Bezug auf Aktienengagements gegenwärtig die Laune.

Im Ergebnis verstärk(t)en sich an den Aktienmärkten Konsolidierungs- und Korrekturtendenzen. Sollten die Aktienmärkte noch einmal so richtig ins Wanken geraten, könnte das dem Goldpreis weiteren Schub geben; ungeachtet des robusten US-Dollars.

Um die Stimmungslage unter Investoren zu erfassen, lohnt immer auch ein Blick auf die Bestandsentwicklung physisch besicherter Gold-ETF. Wir bemühen des Öfteren die Bestandsentwicklung des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETF, des SPDR Gold Shares, als rudimentären Indikator, um die Befindlichkeiten im Goldsektor zu erfassen. Seit Monaten waren kontinuierliche Abflüsse aus dem ETF zu beobachten. Ende Januar und vor allem mit dem Ende Februar beginnenden Ukraine-Krieg stiegen die Bestände jedoch wieder. Gold als Absicherung wird offenkundig wieder verstärkt gesucht.

Um das einmal mit Zahlen zu untermauern: Unmittelbar vor dem Jahreswechsel wurde mit etwas mehr als 973 Tonnen (per 28.12.2021) ein Verlaufstief für 2021 markiert. Ende Januar 2022 wurde die Marke von 1.000 Tonnen wieder übersprungen. Seitdem fanden stetige Zuflüsse statt. Aktuell (per 11.04.) weist der SPDR Gold Shares einen Bestand in Höhe von 1.090 Tonnen aus.

Kurzum. Gold wird vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage gesucht. Das aktuelle Preisniveau deutlich oberhalb von 1.900 US-Dollar versetzt das Edelmetall in die komfortable Lage, jederzeit Attacken auf die 2.000 US-Dollar lancieren zu können. Aus charttechnischer Sicht sollten Rücksetzer im besten Fall auf 1.900 US-Dollar bzw. 1.870 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es dennoch zu einem Rücksetzer unter die 1.870 US-Dollar kommen, müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen.