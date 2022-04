In einer ambivalenten Gemengelage sucht das Industriemetall nach einer klaren Richtung. Kurzzeitig schoss der Kupferpreis unter dem Eindruck des beginnenden Ukraine-Krieges in die Höhe.

Gewinnmitnahmen haben das Industriemetall zwischenzeitlich aber wieder auf einen wichtigen Preisbereich zurückgeführt, wie der untere Chart zeigt…

Das fundamentale Umfeld präsentiert sich aktuell durchwachsen. Auf der einen Seite wird der Markt von Angebotssorgen beherrscht. So wies unter anderem das aktuelle März-Bulletin der International Copper Study Group (ICSG) mit dem Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2021 ein deutliches Defizit aus, das ähnlich hoch wie in 2020 ausfiel. Auf der anderen Seite erlangen Inflationssorgen und damit einhergehend Zinssorgen in Kombination mit Rezessionsängsten immer mehr Einfluss.

Bleiben wir zunächst beim aktuellen März-Bulletin der International Copper Study Group (ICSG). Die ICSG weist für den 12-monatigen Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2021 ein Defizit in Höhe von -475.000 Tonnen aus. Das liegt nur leicht unterhalb des Vorjahreswertes. Zum Vergleich: Im Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2020 betrug das Defizit -484.000 Tonnen.

Charttechnik. Der Anfang März unternommene Versuch, über den markanten Widerstandsbereich von 4,75 US-Dollar zu setzen, gab dem Industriemetall zunächst die Gelegenheit, in den Bereich von 5,0 US-Dollar vorzustoßen. Lange konnte sich Kupfer nicht auf dem exponierten Kursniveau halten. Kupfer setzte zuletzt unter das Ausbruchsniveau von 4,75 US-Dollar zurück.

Kurzum. In einem ambivalenten Umfeld hält sich Kupfer aus charttechnischer Sicht noch die Möglichkeit offen, weitere Vorstöße in Richtung 5,0 US-Dollar zu lancieren. Ein Ausbruch über die 5,0 US-Dollar würde die Karten auf der Oberseite neu mischen. Die zentrale Unterstützung verorten wir in den Bereich von 4,5 US-Dollar. Sollte es für Kupfer darunter gehen, wäre Obacht geboten. Zudem würde in diesem Fall eine Neubewertung der Lage notwendig werden.