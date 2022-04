Am 29. März veröffentlichte Sixt die Zahlen für das Jahr 2021. Im vergangenen Jahr erzielte Sixt unter anderem dank gestiegener Mietwagenpreise und eines stark gestiegenen Geschäfts im Ausland einen rekordhohen Vorsteuergewinn von 442 Millionen Euro. Für das laufende Jahr stellt das Unternehmen 380 bis 480 Millionen Euro in Aussicht. Analysten wie Dirk Schlamp von der DZ Bank betonen, dass die Risiken für den für Sixt wichtigen Reisesektor angesichts des Kriegs in Osteuropa gestiegen sind. Den direkten Beitrag Russlands zum Vorsteuergeschäft von Sixt schätzt er indes nur auf zwei Prozent. Für die guten Zahlen vor der Ukrainekrise wurde Sixt mit dem Aufstieg in den MDax belohnt.

Der Kriegsausbruch am 24. Februar verschonte auch den Aktienkurs von Sixt nicht. So wurde die schon angeschlagene Aktie aufgrund der von Putin im Vorfeld aufgebauten Drohkulisse im schwachen Marktumfeld verstärkt ab verkauft. Am 7. März wurde im Lichte der Kriegshandlungen ein erster Boden bei 113,30 Euro markiert. Auch die formelle Aufnahme in den MDax am 21. März änderte wenig am schwachen Auftritt der Aktie. Am gestrigen Handelstag wurde eine charttechnisch wichtige Zone erreicht, wo sich die untere Begrenzung des noch intakten Aufwärtstrends mit dem Unterstützungsbereich auf Höhe von 121,00 Euro überlagert. Unter dem traditionellen Börsenumfeld könnte sich auf diesem Niveau ein Boden ausbilden, doch der geplante Stopp der Anleihenkäufe (Quantitative Easing) seitens der Notenbanken in Kombination mit den ausstehenden Zinsschritten sollte mittelfristig auch auf den europäischen Kursen lasten. Dennoch wird bei Sixt bis in das Jahr 2024 mit einem durchschnittlichen Gewinnwachstum je Aktie von 5 Prozent pro Jahr gerechnet. Dies führt zu einem erwarteten KGV 2024 von aktuell knapp 16. Kann Sixt dieses Wachstum auch in den Folgejahren aufrecht erhalten, erscheint die Aktie gut bewertet.