"Ich denke, wir stehen kurz vor dem Höhepunkt der Inflation ... Die Inflation erreicht ihren Höhepunkt, weil die Basiseffekte etwas günstiger ausfallen", sagte Gundlach in einem CNBC-Interview. Der Top-Fondsmanager äußerte, dass es in der Mitte des letzten Jahres deutliche Preissteigerungen gab. Damit rechne er dieses Jahr nicht.



Die Verbraucherpreise für Güter des täglichen Bedarfs stiegen in den USA im März um 8,5 Prozent. Das sei der stärkste jährliche Anstieg seit den Anfängen der Reagan-Regierung, so CNBC.



Der CEO der Investmentfirma Doubleline Capital empfehle, für den Rest des Jahres 2022 zyklische Aktien zu verkaufen und defensive Titel, wie Aktien von Firmen, die Basiskonsumgüter herstellen und vertreiben, zu kaufen.



Gundlach habe zudem gesagt, dass der technologielastige Nasdaq Composite weiterhin schlechter abschneiden werde als der S&P 500. Der Nasdaq hat in diesem Jahr rund 13 Prozent verloren, während der S&P 500 um 6,5 Prozent sank.

"Der Nasdaq ist sehr, sehr volatil und hatte bis September letzten Jahres den gleichen Lauf wie in der zweiten Hälfte des Jahres 1999", so Gundlach.



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion