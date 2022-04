März 2022 – Größtes Handelsvolumen seit zwei Jahren

Die Aktienmärkte waren im März erneut von kräftigen Schwan­kungen geprägt. Zunächst kam es zu deutlichen Rückschlägen, woraufhin im weiteren Verlauf die Erholungstendenzen domi­nierten. Dementsprechend absolvierten die impliziten Volati­litäten vorerst einen Steigflug und fielen anschließend unter das Niveau vom Monatsanfang zurück. Volatilitätsbarometer wie der VDAX-NEW und der US-amerikanische VIX reduzier­ten sich von ihren zwischenzeitlichen Hochs bis Ende März in etwa um die Hälfte. Dabei blieb der deutsche Standardwerte-Index DAX hochdynamisch, als er seinen 2.000-Punkte-Ein­bruch ab dem 08.03.2022 rasant wettmachte.

Dieses Marktumfeld gab dem Ordervolumen mit struktu­rierten Wertpapieren Rückenwind. An den Börsen in Stutt­gart und Frankfurt sowie am Handelsplatz gettex, der zur Bayerischen Börse in München gehört, stiegen die Umsätze im Vormonatsvergleich insgesamt um 8,8 Prozent auf fast 6,9 Mrd. Euro. Dies war das größte Handelsvolumen seit zwei Jahren. Anlageprodukte verzeichneten dabei ein gerin­geres Plus von 2,5 Prozent. Somit ging ihr Marktanteil auf 22,0 Prozent zurück (Vormonat 23,4 Prozent). Währenddes­sen erzielte das Hebel-Segment einen 10,7-prozentigen Um­satzanstieg, der allen drei Einzelkategorien zugutekam. Der dominierende Anteil der Hebelprodukte an den Börsenum­sätzen mit strukturierten Wertpapieren nahm dadurch auf 78,0 Prozent zu (Vormonat 76,6 Prozent).