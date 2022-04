Die Entscheidung fand nicht die ungeteilte Zustimmung der Investoren, die dies zunächst als Verwässerung der Gold-Strategie empfunden haben. In einem lesenswerten Brief an die Aktionäre, den wir im Folgenden auf Deutsch wiedergeben, verteidigt Gray die Entscheidung nicht nur, sondern kündigt darüber hinaus an, die Bodo Mine auszugliedern und ggf. separat an die Börse zu bringen. Es ist bemerkenswert, welches Gewicht dieses scheinbare Nebenprojekt in kürzester Zeit bekommen könnte. Die Pläne für den Börsengang für Pilar Gold selbst bleiben unverändert. Pilar Gold soll voraussichtlich im 3. Quartal 2022 an die Börse gehen.

Wir haben an dieser Stelle schon mehrfach auf den Börsenkandidaten Pilar Gold hingewiesen. Der brasilianische Goldproduzent hat sich das Ziel gesteckt, bis 2023 jährlich 100.000 Unzen Gold zu erreichen. In den vergangenen zwei Jahren hat Pilar aggressiv die Konsolidierung von Bergbau-Assets und Explorationslizenzen in Brasilien vorangetrieben. Das Herzstück ist die produzierende Goldmine Pilar selbst, die man Equinox abgekauft hat. Vor wenigen Monaten hat Pilar CEO Jeremy Gray seine Aktionäre damit überrascht, dass das Unternehmen auch noch die vormalige Wolframine Bodo zum Schnäppchenpreis erworben hat.

CEO Jeremy Gray: Brief an die Aktionäre

„Jetzt, da Anleger in Sachwerte (hard assets) investieren, um sich vor der Inflation zu schützen, scheint das härteste aller Metalle vor einem großen Preisanstieg zu stehen. Es würde mich nicht überraschen, wenn Wolfram in den nächsten 12 Monaten seinen starken Anstieg von 35.900 $ auf 80.000 $ pro Tonne fortsetzen würde. Wir sind überzeugt von unserer Wolframmine Bodó in Brasilien und planen, sie im 4. Quartal wieder zu eröffnen. Da Bodó nur wenig Aufmerksamkeit bei Pilar Gold erhält, arbeiten wir an Plänen, das Projekt an die Aktionäre von Pilar Gold auszugliedern, um ihre Rendite zu maximieren und auch den Kapitalbeschaffungsprozess für den Neustart der Mine zu beschleunigen.

Der Markt ist nicht immer so stark gewesen. Ein guter Weg, um zu erkennen, wie hoch ein Preis für einen Rohstoff steigen könnte, ist ein Blick zurück, wie schlecht es früher war. Wolfram weist auf 3 wichtige Stimmungsindikatoren hin:

Der erste ist der Geschmackstest. Allein die Erwähnung des Metalls muss bei einigen Anlegern, die in früheren Abschwüngen Geld verloren haben, einen bitteren Beigeschmack hinterlassen. Seit wir Bodó im Januar dieses Jahres übernommen haben, hören wir regelmäßig: "Seien Sie vorsichtig mit Wolfram". Grund dafür sind die Marktabstürze von 1992 und 2015, als China überschüssige Wolframbestände auf den Markt warf.

Der zweite Grund ist der mangelnde Zugang zu Finanzmitteln, der zu endlosen Verzögerungen bei neuen Projekten führt. Ein gutes Beispiel ist das unglaubliche Wolframvorkommen Sangdong von Almonty Industries (Marktkapitalisierung 200 Mio. CA$, TSX AII) in Südkorea. Sangdong sollte heute produzieren, aber der Zugang zur Fremdfinanzierung hat länger gedauert als erwartet, da der Kreditgeber die Erfüllung von unglaublichen 110 Vorbedingungen verlangt. Um ehrlich zu sein, hätte ich nach 10 Bedingungen aufgegeben, aber man muss dem Unternehmen zugutehalten, dass es zwei Jahre lang durchgehalten hat und jetzt bereit ist, die 75 Mio. $-Fazilität in Anspruch zu nehmen.

Das dritte und letzte Schlüsselelement ist der Seltenheitsfaktor bei der Suche nach neuen Wolframlagerstätten von Weltklasse. In Anbetracht der Tatsache, dass die Exploration von Wolfram nach dem Preisverfall 1992 eingestellt wurde, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass in letzter Zeit nichts mehr gefunden wurde.

Aufgrund der Schwierigkeiten beim Zugang zu Finanzmitteln werden in den nächsten 12 Monaten kaum neue Vorkommen erschlossen, und das ausgerechnet zu einer Zeit, in der die Nachfrage der Halbleiter-, Elektronik-, Militär-, Öl- und Bergbauindustrie stark ist. Die strategischen Wolframvorräte, die einst in den USA, Russland und China im Überfluss vorhanden waren, scheinen sich ebenfalls auf einem kritisch niedrigen Niveau zu befinden, und die Tatsache, dass 87 % des weltweiten Angebots auf China und Russland entfallen, löst bei westlichen Käufern große Besorgnis aus.

Wäre ich ein Fondsmanager, würde ich einen Korb von reinen Wolframproduzenten wie Almonty Industries, Tungsten West und Group 6 Metals kaufen, die ich als die großen 3 bezeichne.

Tungsten West (Marktkapitalisierung 123 Mio. £, Ticker TUN.L) ist mit seinem bereits errichteten Hemerdon-Betrieb am weitesten fortgeschritten und hat 45 Mio. £ an Investitionsmitteln für Arbeiten an der Mühle aufgebracht, um die Ausbeute und den Gehalt zu verbessern. Hemerdon versorgte Großbritannien während des Zweiten Weltkriegs mit Wolfram und hat das Potenzial, bis zu 3.800 Tonnen Wolfram pro Jahr oder etwas mehr als 4,8 % des neuen Marktangebots zu produzieren.

King Island Scheelite, jetzt Group 6 Metals (Marktkapitalisierung $A130 Millionen, Ticker G6M.AX), besitzt das Dolphin-Projekt, ein Wolframvorkommen von Weltklasse in Tasmanien. Als Kind fuhren mein Vater und ich auf dem Weg zur Farm an der Mine vorbei, als dort 900 Arbeiter beschäftigt waren. Die Mine liegt seit 1992 brach, und Group 6 scheint voll finanziert zu sein, um im nächsten Monat mit dem Bau zu beginnen, wobei die Investitionskosten 112 Mio. AUD betragen. Wenn sie in Schwung kommt, hat sie das Potenzial, 3.100 Tonnen pro Jahr oder 3,9 % neues Angebot zu produzieren.

Almonty Industries hat, wie bereits erwähnt, das größte Projekt, das eines Tages mindestens 4.000 Tonnen Wolfram oder 5,1 % neues Angebot produzieren könnte. Es wurde zuletzt 1992 in Betrieb genommen und war in den 60er Jahren der größte Exporteur Südkoreas.

Eine gemeinsame Herausforderung, mit der alle drei Projekte jetzt konfrontiert sind, ist die grassierende Inflation in der Branche. Gerade jetzt, wo sie endlich Zugang zu Geld haben, müssen ihre Budgets möglicherweise genauer unter die Lupe genommen werden. Die Zeit wird zeigen, inwieweit sich dies auf ihre Anlaufzeiten und ihre Fähigkeit, die Produktion hochzufahren, auswirkt. Je länger ihre Minen brauchen, um in Schwung zu kommen, desto höher wird der Wolframpreis steigen. Selbst wenn alles perfekt nach Plan läuft, dauert es in der Realität mindestens 12 Monate, bis eine große Mine ihr volles Potenzial erreicht hat, da die Feinabstimmung der Mühle erfolgt und der Bergbau mit den üblichen Herausforderungen konfrontiert wird. Während die Branche auf die "Big 3" wartet, braucht der Markt jedes Jahr eine neue Mine von der Größe von Tungsten West, um mit der Nachfrage Schritt zu halten.

Aus diesem Grund sind wir von unserer hochgradigen Wolframmine Bodó überzeugt. Sie hat erst vor zwei Jahren das letzte Mal produziert und verfügt über eine gut funktionierende Mühle und Infrastruktur. Unser Plan ist es, Bodó aus Pilar Gold auszugliedern und dem Unternehmen Zugang zu frischem Kapital zu verschaffen, damit es aus eigener Kraft schneller wachsen kann. Pilar Gold wird einen Anteil an der Gruppe behalten, aber wir wollen Aktien an unsere bestehenden Aktionäre von Pilar Gold ausschütten, um ihnen für ihre unglaubliche Unterstützung in den letzten drei Jahren zu danken. Wir würden uns über jede Rückmeldung freuen, wie wir das Unternehmen am besten ausgliedern sollen.

Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um die aktualisierte Präsentation nach dem Besuch des Teams in dieser Woche zu sehen.

Pilar Gold - Bodó Wolfram Präsentation - April 2022

Unser Pilar Gold-Team unter der Leitung von Richard Crew und Israel Oliveira h at diese Woche unsere Wolfram-Mine in Bodó besucht. Bodó ist eine nette kleine Stadt, und unsere Jungs waren sehr erfreut, dass viele der Einwohner auf sie zukamen und fragten, wann die Mine wiedereröffnet wird. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Wiederinbetriebnahme von Bodó im vierten Quartal dieses Jahres, noch vor den großen drei Minen, um von den steigenden Preisen zu profitieren. Wir gehen davon aus, dass unsere Gesamtkosten bei etwa 15.000 $ pro Tonne liegen werden, verglichen mit dem aktuellen Preis von 35.900 $. Wenn wir Recht haben, dass die Preise in Richtung 80.000 $ steigen werden, dann könnte die Amortisation der Investitionskosten für den Neustart in Höhe von 4 Mio. $ weniger als 6 Monate betragen.

Unser ursprüngliches Ziel ist es, die Produktion bis Ende 2023 langsam auf 1.000 Tonnen pro Jahr zu steigern. Wenn ich mit den 80.000 $ Wolfram richtig liege, entspricht dies 42.000 Unzen Gold. Es gibt keinen Mangel an hochgradigen Erzen, und wir wollen Bodó Tungsten als Vehikel nutzen, um den Bezirk Bodó zu konsolidieren und wichtige Arbeitsplätze zurückzubringen.

Regel Nummer 1 im Bergbau lautet: „Starte eine Mine immer dann, wenn die Preise steigen und nicht wenn sie fallen“, und wir hoffen, dass die Dynamik dieses seltenen Metalls uns einen langen Zeitraum mit hohen Preisen beschert, um den Wert für die Aktionäre von Pilar Gold und Bodó Tungsten zu steigern. Es gibt keinen Grund, warum Bodó mit einer gewissen Konsolidierung im Bezirk, Zugang zu Kapital und harter Arbeit nicht in der Lage sein sollte, bis Ende 2024 eine Jahresproduktion von 2.000 Tonnen Wolfram zu erreichen. Damit wären wir der kleine brasilianische Bruder der großen 3 zu einem Bruchteil ihrer Investitionskosten.

Als Teil unserer Wolfram-Reise sind wir sehr stolz darauf, bekannt zu geben, dass Michael Dornhofer von ISBP (Independent Supply Business Partner) dem Team von Pilar Gold / Bodó Tungsten als Berater beitreten wird, um unser Leiter des Wolfram-Marketings zu sein. Michael verfügt über ein unglaublich umfangreiches Wissen in der Branche und arbeitet mit uns zusammen, um die beste Wolfram-Abnahmevereinbarung zu finden, die Bodó während der Wiederinbetriebnahmephase unterstützt. Es ist ein Vergnügen, mit Michael zu arbeiten, und er hat Bodó in der Vergangenheit mehrfach besucht. Eine weitere wichtige Einstellung wird der leitende Geologe von Bodó sein, den wir in Kürze bekannt geben werden.

Nachstehend finden Sie ein Webinar von Pilar Gold, das vor kurzem von Red Cloud veranstaltet wurde und in dem erklärt wird, warum wir von den hochgradigen Goldbohrungen bei Sertão so begeistert sind. Wir glauben, dass diese Mine etwas Besonderes sein und wieder einmal berühmt werden wird."

Pilar Gold Webinar veranstaltet von Red Cloud - Bonanza Grade Entdeckungen bei Sertão



