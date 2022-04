Fresenius baut den Konzern um

Fresenius ist auf der Krankenstation. Allzeithoch 80 Euro im Frühjahr 2017. Seither büßte der Kurs um zwei Drittel ein auf im Tief 28 Euro. Seit dem schaltete die Aktie in den Rallye-Modus und legte um mehr als 20% zu. Aktuell 34 Euro. Hintergrund: Die Bad Homburger bauen den Konzern konsequent um, kein Stein bleibt auf dem anderen. Soeben meldete Fresenius den beabsichtigten Verkauf eines 20%-Pakets an der Krankenhaustochter Helios. Private Equity oder Infrastrukturfonds könnten an einer solchen Transaktion Gefallen finden. Als Unternehmenswert stehen rund 15 Milliarden im Raum. Neben dem direkten Verkauf eines Pakets kommt auch ein Börsengang in Frage. Es gilt verborgene Werte zu heben. Auf der Verkaufsliste steht auch die ebenfalls im DAX gelistete Dialysetochter Fresenius Medical Care, an der Fresenius ca. 30% hält. FMC zählt zu den Corona-Opfern. Bei Dialysepatienten liegt die Sterblichkeit besonders hoch. Fresenius Medical Care betreibt weltweit gut 4.100 Dialysezentren und versorgt damit etwa 345.000 Patienten. Der Schwerpunkt des Geschäfts liegt in den USA. Um schlagkräftiger zu werden und die Kosten zu senken, plant die US-Dialysetochter die Fusion mit zwei Wettbewerbern. Der ganze Stolz der Bad Homburger ist die Medikamentensparte Kabi. Im Geschäftsfeld Infusionstherapien, in dem Kabi vor allem unterwegs ist, sieht Vorstandschef Sturm die besten Wachstumsaussichten im Gesamtkonzern. Folgerichtig nimmt Kabi knapp 500 Millionen Euro in die Hand, um 55% der Anteile von mAbxience zu übernehmen. Mit der Option, zu einem späteren Zeitpunkt sämtliche Anteile zu erwerben. Die US-Firma hat sich spezialisiert auf die Entwicklung von biotechnologisch erzeugten Nachahmerpräparaten. Das Wachstum der Biosimilars liegt hoch. Außerdem befindet sich eine amerikanische Medizintechnikfirma auf dem Einkaufszettel. Das Zielobjekt, für das Fresenius zunächst 240 Millionen Dollar locker machen möchte, wirbt mit einem „Infusionstherapie-System der Zukunft“. Nach einer Reihe von Gewinnwarnungen und Hiobsbotschaften (geplatzte Übernahme etc.) gibt es wieder positive Nachrichten. Noch ist die Aktie tief im Keller. Börsenwert knapp 19 Milliarden. Das KGV ganze zehn. Der Gesundheitskonzern erhöht das 29. Jahr in Folge die Dividende auf 92 Cent (nach 88 Cent). Fazit: Fresenius wirft die Krücken weg.