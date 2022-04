Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen? Aktien-Experte Uwe Sander, der das Nachlassdepot der legendären Börsen-Oma Beate Sander verwaltet, findet, dass "immer der richtige Zeitpunkt, um mit einer breit gestreuten Anlage in Aktien zu beginnen" ist.



Börsenneulinge empfehle er "mit ein oder zwei breit gestreuten ETFs zu beginnen". Einzelaktien kaufe Sander immer in Chargen. Zudem behalte er "genügend Cash, um in Phasen von Rücksetzern zuzukaufen."



Er nutze "Krisen-Phasen wie jetzt zum Zukauf aus. Das ist kurzfristig riskant, da die Kurse noch weiter fallen können. Langfristig bietet ein Einstieg in Krisenzeiten jedoch sehr gute Chancen, vor allem dann, wenn man wie ich auf Qualitäts-Aktien setzt", so Sander im Gespräch mit wallstreet:online.



Seine Mutter, Börsenlegende Beate Sander – besser bekannt als Börsen-Oma – "habe fast immer in den Jahren nach den Krisenzeiten die beste Performance erzielen können. Das war in der Dotcom-Krise so und es setzte sich in der Finanzkrise und der Corona-Krise weiter fort. "



Uwe Sander zieht folgendes Fazit: "Die Frage ist ja nicht, ob die großen Börsen-Indizes wieder neue Höchststände erreichen, sondern wann. " Bei Aktieninvestments sei grundsätzlich "Time" wichtiger als "timing"!



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion