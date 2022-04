Die Kläger beschuldigen Musk, die Meldefrist für sein Twitter-Investment versäumt zu haben, berichtet dpa. Dadurch hätte die Börse nicht schnell genug auf die neuen Gegebenheiten reagieren können. Musk hat bislang noch nicht zu den Vorwürfen Stellung genommen.

Für Beteiligungen an amerikanischen Firmen gelten strenge Regeln, sobald der Anteil fünf Prozent übersteigt. Laut dpa teilte Elon Musk der Börsenaufsicht erst am 04. April 2022 mit, dass er eine Twitter-Beteiligung von etwas über neun Prozent halte. In der Folge stieg der Aktienkurs um etwa 27 Prozent an.