Der in New York ansässige Hedgefonds Senvest Management gehörte 2021 mit einem Gewinn von 86 Prozent zu den besten Hedgefonds der Welt. Er war auch einer der größten Gewinner der Gamestop-Rallye. Ende 2020 hielt die Firma einen Anteil von mehr als fünf Prozent an Gamestop. Der Aktienkurs wurde schließlich von Kleinanlegern Anfang 2021 um bis zu 2.400 Prozent in die Höhe getrieben.

Wie die Financial Times berichtet, hält der Hedgefonds nun ein Viertel des Portfolios in fossile Rohstoff-Aktien. Diese Umschichtung spiegele einen Trend wider: Die gesamte Investmentbranche wolle vom Bedarf des Westens an sicheren Energiequellen profitieren, die weniger anfällig für geopolitische Risiken sind.