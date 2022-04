Den Ort, an dem man sich zu Hause fühlt, möchte man ansprechend gestalten, und in den zahlreichen Baumärkten des Landes finden sich die passenden Mittel dazu. Besonders viel Zeit kann man dabei in der Farbenabteilung verbringen, wo sich unterschiedliche Töne nicht nur aussuchen, sondern auch individuell mischen lassen. Da sich der DAX in unserem Tradingbereich zwischen 13270 und 14495 Punkten doch so wohl zu fühlen scheint, dass er ihn nicht verlassen, sondern im Gegenteil noch tiefer hinein möchte, haben wir ihm hier ein wenig neue Farbe gegönnt und die Betitelung der einzelnen Bewegungen angepasst. Wir gehen nun davon aus, dass sich der DAX bereit in Welle 2 in Grün befindet. Um diese abzuschließen, hat der Index noch etwas Platz auf der Unterseite, genauer gesagt, bis an den Boden der grünen Zone zwischen 13981 und 13385 Punkten oder sogar bis an den Boden des Tradingbereichs. Sollte er diesen Platz tatsächlich ausnutzen, würden sich sogar Optionen für tiefere Einstiege bieten. Anschließend steht für den DAX dann nämlich schon die Aufwärtsbewegung in der grünen Welle 3 an. Als dritte Welle der aktuellen Bewegung dürfte diese am impulsivsten und ausgedehntesten sein und – je nachdem, wo der Index tatsächlich die grüne Welle 2 abschließt – möglicherweise zu noch höheren Notierungen führen als wir zuvor angenommen haben. Die genauere Zielregion dafür werden wir noch definieren, sobald uns der DAX bestätigt, dass er sein Tief fertig ausgebaut hat. Abzusehen ist aber schon einmal, dass der Index über die Marke bei 14663 Punkten steigen und sich von dort aus in Richtung des Widerstandes bei 16295 Punkten orientieren sollte. Dazu darf er allerdings nicht mehr unter 13270 Punkte fallen! Kommt es doch dazu, nimmt die Wahrscheinlichkeit für den Ausbau eines neuen Tiefs deutlich zu, sodass wir diese Alternative dann auch in den Chart aufnehmen würden. Rutscht der DAX sogar unter 12425 Punkte ab, dürfte ihm noch einmal ein nachhaltigerer Umweg bis in die Region von 11000 Punkten bevorstehen. Aktuell sieht es allerdings ganz danach aus, als würde sich der Index an unsere Primärerwartung halten!







Wir gehen also davon aus, dass sich der DAX bereits in der grünen Welle 2 befindet, für deren Abschluss er noch etwas Platz nach unten hat. Primär erwarten wir aber, dass er nun in die Aufwärtsbewegung in der grünen Welle 3 startet und die Marke bei 14663 Punkten in Angriff nimmt.

BOX-Koordinaten DAX:

13270 – 14495 Punkte



Aktuell sind die folgenden Marken als Unterstützungen relevant:

13270 Punkte (Kurzfristig)

12425 Punkte (Langfristig)

