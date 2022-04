Bauer übernimmt die Gründungsbauarbeiten bei Wasserkraftwerken (Staudämmen) Windkraftanlagen, U-Bahnen und vielen anderen speziellen Gebäuden. Außerdem stellt Bauer auch Spezialmaschinen für den Tiefbau her und ist in den Bereichen Brunnenbau, Umwelttechnik, Pflanzenkläranlagen, Bergbau und Sanierung tätig.



Für die Bauer-Aktie lief es in den letzten Jahren nicht gut. Innerhalb von drei Jahren verlor das Papier fast 50 Prozent an Wert. Zuletzt "überschatteten wirtschaftliche Unsicherheiten positive operative Trends", stellen die Analysten von M.M.Warburg in ihrer jüngsten Analyse fest.