Der Ukrainekrieg treibt die Preise für Düngemittel in die Höhe. Davon profitiert K+S, so dass sich auch das Kursziel von JP Morgan für den Konzern ändert. Bereits vor wenigen Tagen hatte das Geldhaus seine Empfehlung von "Verkaufen" auf "Kaufen" geändert und dabei das Kursziel von 12,50 Euro auf 44,50 Euro erhöht. Während die hohen Energiepreise in vielen Branchen für einen Gewinneinbruch sorgen, erhält der Bergbaukonzern K+S in seinem Düngemittelgeschäft durch die gestiegenen Preise erheblichen Rückenwind. Das Management gab auch bekannt, dass im laufenden Geschäftsjahr ein deutlich höherer Gewinn als ursprünglich bekanntgegeben erreicht werden kann. Die Ebitda-Prognose für das laufende Geschäftsjahr wurde von 1,9 Milliarden Euro auf 2,6 Milliarden Euro angehoben. Dabei beruht die Prognose auf der Annahme, dass es nicht zu Produktionsunterbrechungen infolge einer Gasmangellage kommt. Erdgas macht rund 80 Prozent der Herstellungskosten aus.

.

Zum Chart

.

Der Chart zeigt, dass der moderate Aufwärtstrend beginnend mit Ende Mai 2021 von einem steileren Aufwärtstrend Anfang Februar 20222 abgelöst wurde. Die Drohkulisse vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine warf dabei schon ihren Schatten voraus. Durch das gestern nach oben revidierte Ebitda notierte der Kurs auf einem Niveau, welches schon Ende Juni 2015 bei 36,46 Euro erreicht wurde. Abhängig davon, wie lange der größte Düngemittelexporteur Russland vom Markt ausgeschlossen wird, sollte auch der K+S Kurs weiter nach oben streben und vielleicht das von JP Morgan postulierte Ziel bei 44,50 Euro erreichen. Dies würde einem ungehebelten Potenzial von rund 30 Prozent entsprechen. Versorgungsengpässe und hohe Energiepreise bildeten ein positives Umfeld für Düngemittelkonzerne, das 2022 prägen werde und vielleicht auch noch 2023 gute Geschäfte ermöglichen wird.