Heute wird die EZB ihre Entscheidung bekannt geben - und der Druck auf die europäische Notenbank wird nun immer größer durch die weiter steigende Inflation und die Ankündigungen der Fed, die Zinsen in den USA bei ihren nächsten Sitzungen stärker anzuheben. Wie wird sich die EZB auch heute wieder heraus reden und begründen, warum sie nicht wie fast alle anderen Notenbanken die Zinsen erhöhen will? Was der EZB vor allem Sorgen macht ist weniger die Inflation, sondern die steigenden Anleiherenditen, die die Refinanzierung der Euro-Staaten teurer machen. Die Aktienmärkte gestern in guter Stimmung, geht die Rally bei Nasdaq und Co. heute weiter?