> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen gingen am Mittwoch nach einem eher verhaltenen Start auf Erholungskurs. Sinkende Anleiherendite und die Hoffnung, dass die Inflation ihren Höhepunkt bereits erreicht hat, stützten die Kurse. Der Dow Jones stieg um 1,01 % auf 34.564 Punkte, während der S&P 500 um 1,12 % auf 4.446 Punkte zulegte. Nach den vorangegangenen zwei Verlusttagen konnte sich der Nasdaq 100 um 1,99 % auf 14.217 Punkte verbessern. Schwächster Wert im Dow Jones war die US-Bank JPMorgan (-3,22 %), die für das erste Quartal einen Gewinneinbruch von 42 % vermeldete. CEO Jamie Dimon sieht zwar kurzfristig noch Rückenwind für die Wirtschaft, warnte aber vor den großen Herausforderungen angesichts der hohen Inflation, der Schwierigkeiten bei den Lieferketten und dem Krieg in der Ukraine. Heute legen Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup und Wells Fargo ihre Quartalszahlen vor. An den deutschen Börsen halten sich die Markteilnehmer vor der heute anstehenden Ratssitzung der EZB bedeckt. Die Ergebnisse der Sitzung werden um 14.30 Uhr von EZB-Chefin Christine Lagarde präsentiert. Nach Einschätzung von Ökonomen dürfte die EZB ihren geldpolitischen Kurs aber noch nicht verschärfen. Der Dax eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,15 % bei 14.098 Punkten und stabilisierte sich im weiteren Verlauf des frühen Handels oberhalb der wichtigen Marke von 14.000 Punkten. Unsere weiteren Meldungen: