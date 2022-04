Defiance erbohrt bis zu 1,6 Kilo Silber, Aktie legt kräftig zu!

Bis zu 1,6 Kilogramm Silber!

Der Chart sah gut aus, der Silberpreis spielte mit und nun hat Defiance Silver (0,69 CAD | 0,50 Euro; CA2447672080) geliefert. Das Unternehmen legte Top-Bohrergebnisse vor. Es sind die ersten Resultate aus dem Bohrprogramm auf dem von Pan American Silver optionierten Lucita-Projekt in Zacatecas. Das Highlight war dabei Bohrloch DDSA-21-50 mit 1.603,90 g/t Silber über 1,15 Meter. Dabei musste man mit lediglich rund 120 Meter in die Tiefe bohren. Loch DDLU-21-05 brachte wiederum mehrere Abschnitte mit mehr als durchschnittlich 100 g/t Silber hervor, wobei ein 3,48 Meter langer Bereich 513,57 g/t Silber aufwies. Alle weiteren Bohrergebnisse finden Sie an dieser Stelle.

Defiance Silver: Aktie legt kräftig zu!

Es ist das erste umfassende Explorationsprogramm auf dem Lucita-Projekt überhaupt. Die Ergebnisse von weiteren acht Bohrlöchern stehen noch aus. CEO Chris Wright betonte, dass dies erst der Anfang sein könne. Die Ergebnisse zeigen das signifikante Explorationspotenzial des Bohrgebiets. Der Markt honoriert jedenfalls wieder so gute Bohrergebnisse. Die Aktie von Defiance Silver legte in der Folge an der Heimatbörse in Toronto um knapp 8 Prozent zu. Aber selbst bis zum Zwälfmonatshoch aus dem Mai 2021 bietet sich noch reichlich Potenzial.

Aktieninfo Defiance Silver

Börsenkürzel (TSX.v) | ISIN: DEF | CA2447672080

Aktienkurs: 0,69 CAD | 0,50 Euro

Börsenwert: 177 Mio. CAD

Anzahl Stücke (voll verwässert): 257.113.796

Davon Options/Warrants: 7.416.792 | 29.470.286

Anteilseigner: Management & Insider (ca. 10%), Navigator/Breakaway Strategic Resource Fund (ca. 20%), weitere Institutionelle Investoren (ca. 15%)

