Wie CNBC berichtet, haben Top-Analysehäuser Aktien gefunden, die in Zukunft zu den Gewinnern gehören könnten. Folgende drei Unternehmen werden derzeit an der Wall Street als Disruptoren gehandelt:

"Fliegende Taxis kommen früher, als Sie denken", zitiert CNBC Cantor Fitzgerald-Analyst Andres Sheppard.

Die Finanzfirma hat kürzlich den Flugtaxi-Entwickler Joby Aviation übergewichtet. Man habe festgestellt, dass Joby in der Lage sei, die Art und Weise, wie sich Verbraucher fortbewegen, zu verändern. Außerdem seien reichlich Barmittel vorhanden, um dies zu verwirklichen. First-Mover-Potenzial!

Sheppard lobte auch die strategischen Beziehungen Jobys zu Unternehmen wie Uber und Toyota sowie dem US-Verteidigungsministerium.

Auch der Preis dürfte für viele Verbraucher stimmen: "Joby erwartet, dass die Preise für Flüge mit seinen Flugzeugen bei drei bis vier US-Dollar pro Passagiermeile liegen werden", sagte Sheppard.

Die Joby-Aktien sind in diesem Jahr rund 28 Prozent gefallen. Sheppard sieht darin aber einen attraktiven Einstiegszeitpunkt. Die urbane Luftmobilität des Unternehmens werde disruptiv und erschwinglich sein. Laut Marketscreener hat die Aktie ein Kurspotenzial von rund 86 Prozent.

Braze

Die Aktie der Cloud-basierten Software, die von Unternehmen für mobiles Marketing genutzt wird, ist in diesem Jahr zunächst stark gefallen. In den vergangenen vier Wochen hat das Papier aber wieder ein Viertel an Wert zugelegt. Die Investmentbank Piper Sandler ist der Meinung, dass Anleger die Aktie nicht aufgeben sollten. Der Titel wird von zwölf Analysten gecovert und weist ein durchschnittliches Kurspotenzial von rund 60 Prozent auf.

Mit Kunden wie HBO, Etsy und Sephora sei Braze ein "überzeugender Disruptor im Bereich der Marketing-Automatisierung", zitiert CNBC den Analysten Brent Bracelin.

Zudem habe Braze kürzlich das vierte Quartal in Folge ein Umsatzwachstum verzeichnet und das werde sich wahrscheinlich fortsetzen, so Bracelin. Außerdem gewinne das Unternehmen weiterhin in rasantem Tempo neue Kunden hinzu.

"Die Rekordzahl an Neukunden mit einem ACV (durchschnittlicher Vertragswert) von über drei Millionen US-Dollar unterstrich ein weiteres starkes Quartal", so Piper Sandler.

Bracelin räumte ein, dass der Cloud-Sektor eine Neubewertung durchlaufe. Dies könnte den längerfristigen Rückenwind noch verstärken. Er forderte Anleger auf, investiert zu bleiben.

Flywire

Der globale Anbieter von Zahlungssoftware wurde vergangene Woche von Wells Fargo mit einem "Overweight"-Rating versehen. Analyst Jeff Cantwell bezeichnete Flywire als eine "höchst einzigartige Software-/Zahlungslösungs-Suite".

"Wir erwarten, dass Flywire anhaltende, überproportionale Anteilsgewinne erzielen wird, wenn die wichtigsten strategischen Ziele in den vier Bereichen Bildung, Gesundheitswesen, Reisen und B2B umgesetzt werden", so Cantwell.

Der Analyst lobte die Umsetzung und den schnell wachsenden Kundenstamm des Unternehmens, das in neue Märkte vordringe.

"Das Management hat einen klaren strategischen Fahrplan aufgestellt, von dem wir erwarten, dass er im Laufe der Zeit zu einem weiteren Wachstum des Kundenstamms, des Volumens und des Umsatzes von Flywire führen wird", so Cantwell.

Die Aktien von Flywire sind in diesem Jahr um 19 Prozent gefallen. Wells Fargo sieht daher momentan einen sehr attraktiven Einstiegszeitpunkt. Das durchschnittliche Kursziel liegt 32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion