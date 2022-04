Zu allem Überfluss sieht sich Dynasty in Kanada jetzt mit dem Vorwurf konfrontiert, das Unternehmen beschäftige in der Provinz Xinjiang Zwangsarbeiter. So lautet der Vorwurf in einem Artikel, der am 11. April 2022 in der Globe and Mail veröffentlicht wurde, und in dem Dynasty Gold zusammen mit Walmart, Lululemon und Amazon Canada genannt wird. Dem Artikel zufolge wurde eine Beschwerde bei der kanadischen Ombudsperson für verantwortungsvolle Unternehmen (CORE) eingereicht. Das Unternehmen ist derzeit nicht in Xinjiang tätig und möchte einige Hintergrundinformationen über seine historischen Erfahrungen mit seinem Bergbau in Xinjiang geben.

Negative Presse ist immerhin auch Presse und bietet die Chance auf Öffentlichkeit. Dieser Mechanismus lässt sich aktuell bei Dynasty Gold Corp. (TSX-V: DYG; FSE: D5G1; OTC: DGDCF) beobachten. Das Unternehmen prozessiert seit fünf Jahren gegen das chinesische Staatsunternehmen Xinjiang Non-Ferrous Industrial Group Limited („XFN“). Dynasty kämpft gegen die faktische Enteignung seines 70prozentigen Anteils an der florierenden Hatu Qi-2 Goldmine in der inzwischen berüchtigten chinesischen Provinz Xinjiang. In den Jahren zwischen 2004 und 2008 war Dynasty für die Exploration und die Entwicklung des Projekts zuständig.

Der Bericht im Globe und Mail bietet Dynasty eine willkommene Gelegenheit einige Dinge klarzustellen. Die Geschichte offenbart, wie wenig Eigentumsrechte in China gelten, wenn es staatlicherseits opportun ist. Die Arbeit von Dynasty in Xinjiang begann mit der Finanzierung eines Explorations- und Entwicklungsprogramms in der Hatu Qi-2 Goldmine zwischen 2004 und 2008. Dies geschah durch ein legales chinesisches Joint-Venture zwischen Dynasty und einem staatlichen Unternehmen (Xinjiang Non-Ferrous Industrial Group Limited ("XFN")) und zwei hundertprozentigen Tochtergesellschaften von XFN. Dynasty hielt und hält immer noch eine siebzigprozentige (70%) Beteiligung an dem Joint-Venture-Unternehmen. In der Hatu Qi-2 Goldmine wurde eine bedeutende Goldentdeckung gemacht, die zu 100% von Dynasty finanziert wurde. Die Goldlagerstätte Hatu Qi-2 befindet sich innerhalb eines 600 Quadratkilometer großen Landpakets, das das Joint Venture im produktiven Tien Shan-Goldgürtel besitzt.

Im Juni 2005 wurde eine von SRK Consulting Canada erstellte NI43-101-Ressourcenschätzung veröffentlicht, und 2007 wurde eine Vormachbarkeitsstudie abgeschlossen, die eine In-situ-Ressource von 6,29 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,65 g/t Gold bestätigte, wobei ein Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t für insgesamt 536.000 Unzen Gold bei einem Preis von 600 $ pro Unze Gold und einem Tagebaubetrieb zugrunde gelegt wurde. Heute, bei einem Goldpreis von über 1.900 $ pro Unze, wäre der Wert dieser Ressource wesentlich höher. In einem Artikel der Globe and Mail mit dem Titel "Canadian firms operate in China's Xinjiang region", der am 18. Januar 2021 veröffentlicht wurde, wurde der Wert der Ressource auf "rund 1 Mrd. US$ bei den derzeitigen Goldpreisen" geschätzt.

Dynasty ist bei der Fortführung des Betriebs bei Hatu seit 2008 auf Herausforderungen gestoßen. XFN betrieb und betreibt die Mine ohne jegliche Beteiligung von Dynasty. Im Jahr 2016 hat eine Tochtergesellschaft von XFN und ein dreißigprozentiger (30%) Minderheitseigentümer der Goldmine Hatu Qi-2, Western Region Gold Co. Ltd. die Hatu-Goldmine im Rahmen eines Börsengangs an der Shanghaier Börse an, ohne die 70%ige Beteiligung von Dynasty an der Mine anzuerkennen. Dies wurde in einer Reihe von Joint-Venture-Verträgen und späteren Änderungen, die zwischen den Parteien im Zeitraum von 2003 bis 2007 unterzeichnet wurden, eindeutig festgestellt. In allen diesen Verträgen wurde die 70%ige Beteiligung von Dynasty an der Hatu Qi-2 Goldlagerstätte und die Absicht der Parteien, ein Bergbau-Joint-Venture zur Erschließung der Mine zu gründen, bestätigt.

Im Jahr 2017 reichte Dynasty beim Amtsgericht von Xinjiang eine Klage gegen XFN und seine Tochtergesellschaften ein, um das Joint Venture wiederherzustellen und von den chinesischen Parteien eine Entschädigung für die durch die Handlungen der chinesischen Parteien entstandenen Verluste zu fordern. Neben anderen Kommentaren aus der Anhörung Ende Dezember 2019 erkannte das örtliche Gericht den NI 43-101-Ressourcenbericht von SRK nicht an, da er von einem ausländischen Unternehmen erstellt wurde und nicht den chinesischen Standards entsprach. Das Unternehmen ist mit diesen Einschätzungen nicht einverstanden, konnte aber aufgrund der Reisebeschränkungen und Abriegelungen von Covid-19 in den letzten zwei Jahren nicht nach China reisen, um die Angelegenheit weiterzuverfolgen, beabsichtigt aber, dies zu tun, sobald die Reiseverbote aufgehoben werden, um weiterhin ein faires und gerechtes Ergebnis für seine Investition zu verfolgen. Es werden auch andere Möglichkeiten der Entschädigung in Betracht gezogen.

Während der Erschließung des Vorkommens in Xinjiang beschäftigte das Unternehmen in der Spitze über 150 Arbeiter und Hilfskräfte, die alle eine angemessene Entschädigung erhielten. Die Belegschaft setzte sich aus Menschen vieler ethnischer Gruppen der Region zusammen, darunter auch Uiguren, die auf allen Ebenen der Belegschaft vertreten waren. Alle Protokolle und kulturellen Gepflogenheiten wurden eingehalten. Seit 2008 liegt die Verantwortung für den Betrieb und die Arbeitsbeziehungen in der alleinigen Verantwortung von XFN. Dynasty war in keiner Weise beteiligt.

Dynasty Gold Corp. konzentriert sich derzeit auf die Goldexploration in Nordamerika. Die Projekte befinden sich in einem Grünsteingürtel in Ontario und im Midas-Goldcamp in Nevada. Insbesondere treibt das Unternehmen derzeit die Definition der Goldlagerstätte Thundercloud voran, die 182.000 Unzen Gold enthält.

