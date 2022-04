hatte zudem im Februar bekanntgegeben, durch die Hintertür an die Börse gehen zu wollen. Dazu plane man eine Fusion mit der Mantelgesellschaft Concord Acquisition. Die Börsenbewertung von Circle soll bis zu neun Milliarden US-Dollar betragen.

Jeremy Allaire, Mitgründer und CEO von Circle, erklärte am Dienstag: "Dollar-Digitalwährungen wie USDC treiben einen globalen wirtschaftlichen Wandel voran, und die technologische Infrastruktur von Circle steht im Zentrum dieses Wandels. Die Finanzierungsrunde wird das Wachstum von Circle weiter vorantreiben".

Stablecoins wie der USDC sind im Gegensatz zu vielen anderen Kryptowährungen wertstabil. Der USDC ist dabei an den US-Dollar gekoppelt. USDC ist nach Tether der zweitgrößte Stablecoin der Welt.

BlackRock, Fidelity, Marshall Wace und weitere große Investoren stecken 400 Millionen US-Dollar in das US-Krypto-Unternehmen Circle. Zuerst berichtete darüber der US-Nachrichtensender Bloomberg.

Namhafte Investoren investieren einen dreistelligen Millionenbetrag in den Stablecoin-Konzern Circle. Wird Tether, der bisherige Marktführer bei Stablecoins, nun durch den USD Coin (USDC) von Circle abgelöst?

400-Millionen-Investment Blackrock und Fidelty investieren in Stablecoin-Konzern Circle – Was ist da los?

